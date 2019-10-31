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Acidente

Caminhão carregado com granito tomba e motorista morre no Sul do ES

O acidente foi na rodovia Fued Nemer, ES 166, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo. Caminhoneiro ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 18:14
Caminhão carregado de granito tomba e uma pessoa morre na ES 166 Crédito: Redes Sociais / Internautas
Uma pessoa morreu, na tarde desta quinta-feira (31), após um caminhão carregado com chapas de granitos tombar na ES 166, rodovia Fued Nemer, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo, no Sul do Estado.
O caminhão caiu para fora da pista e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi até o local para realizar o resgate, mas constatou que a vítima estava presa nas ferragens e veio a óbito no local. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência e aguardam a chegada da perícia da Polícia Civil.

Caminhão carregado com granito tomba e uma pessoa morre na ES 166

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