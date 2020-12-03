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Atenção motoristas

Caminhão-baú tomba no viaduto da Ceasa, em Cariacica

A carga de frutas e verduras ficou espalhada na pista. A PRF informou que o acidente causou 'interdição parcial' embaixo do viaduto, mas o trânsito foi normalizado por volta das 22h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 19:22

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 19:22

Caminhão tombado em Cariacica
Caminhão-baú tombado em Cariacica Crédito: Leitor| A Gazeta
Um caminhão-baú carregado com frutas e verduras tombou na marginal da Rodovia do Contorno, embaixo do viaduto da Ceasa, em Cariacica, no fim da tarde desta quinta-feira (3). A Polícia Rodoviária Federal informou que foi acionada por volta de 17h40 e que uma equipe está no local.
Segundo a PRF ninguém ficou ferido, mas ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente. 
Caminhão tombado em Cariacica
Carga ficou espalhada na pista em Cariacica Crédito: Leitor| A Gazeta
Por volta das 18h30, a PRF informou que estava sendo feito o transbordo da carga. A empresa responsável pelo caminhão encaminhou ao local um outro veículo próprio para a retirada do alimento da pista. Por meio de rede social, a Polícia Rodoviária Federal ainda detalhou que o acidente causa "interdição parcial" embaixo do viaduto.
Veículo faz transbordo de carga perto do viaduto, em Cariacica
Veículo faz transbordo de carga do caminhão tombado embaixo do viaduto, em Cariacica Crédito: Reprodução Eco 101
Por volta das 22h o caminhão foi retirado do local e o trânsito foi normalizado, segundo Polícia Rodoviária Federal.

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