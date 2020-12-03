Caminhão-baú tomba no viaduto da Ceasa, em Cariacica

Um caminhão-baú carregado com frutas e verduras tombou na marginal da Rodovia do Contorno, embaixo do viaduto da Ceasa, em Cariacica, no fim da tarde desta quinta-feira (3). A Polícia Rodoviária Federal informou que foi acionada por volta de 17h40 e que uma equipe está no local.
Segundo a PRF ninguém ficou ferido, mas ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.
Por volta das 18h30, a PRF informou que estava sendo feito o transbordo da carga. A empresa responsável pelo caminhão encaminhou ao local um outro veículo próprio para a retirada do alimento da pista. Por meio de rede social, a Polícia Rodoviária Federal ainda detalhou que o acidente causa "interdição parcial" embaixo do viaduto.
Por volta das 22h o caminhão foi retirado do local e o trânsito foi normalizado, segundo Polícia Rodoviária Federal.