Caminhão-baú tomba no viaduto da Ceasa, em Cariacica

Segundo a PRF ninguém ficou ferido, mas ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

Por volta das 18h30, a PRF informou que estava sendo feito o transbordo da carga. A empresa responsável pelo caminhão encaminhou ao local um outro veículo próprio para a retirada do alimento da pista. Por meio de rede social, a Polícia Rodoviária Federal ainda detalhou que o acidente causa "interdição parcial" embaixo do viaduto.