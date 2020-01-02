BRs do ES: cresce número de motoristas e passageiros flagrados sem cinto

Trecho norte da BR 101, entre Serra e Pedro Canário Crédito: Vitor Jubini

Um dado sobre o balanço do feriadão de ano novo acendeu um alerta entre as autoridades responsáveis pelas rodovias federais do Espírito Santo: comparado ao mesmo período do ano anterior, o número de motoristas e passageiros flagrados sem cinto de segurança aumentou 34,59%.

Em operação realizada entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 214 infrações do tipo, contra 159 nesse mesmo período do ano anterior.

Durante a operação do ano novo houve um aumento na quantidade de acidentes em relação aos números do ano passado, sendo 31 neste ano contra 35 no ano anterior, representando uma redução de 11,42%.

O número de feridos caiu 8,16%, de 49 para 45. Já a quantidade de mortos, se manteve: nos dois anos, uma pessoa morreu em acidente em rodovia federal do Estado durante o feriadão do réveillon.