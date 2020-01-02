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Fiscalização no ano novo

BRs do ES: cresce número de motoristas e passageiros flagrados sem cinto

Em operação realizada de 28 de dezembro a 1º de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal registrou 214 infrações do tipo contra 159 do período anterior. Já a quantidade de acidentes nas rodovias federais caiu neste ano com relação à fiscalização do ano anterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 15:36

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 15:36

Trecho norte da BR 101, entre Serra e Pedro Canário Crédito: Vitor Jubini
Um dado sobre o balanço do feriadão de ano novo acendeu um  alerta entre as autoridades responsáveis pelas rodovias federais do Espírito Santo: comparado ao mesmo período do ano anterior, o número de motoristas e passageiros flagrados sem cinto de segurança aumentou 34,59%.
Em operação realizada entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 214 infrações do tipo,  contra 159 nesse mesmo período do ano anterior.

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Durante a operação do ano novo houve um aumento na quantidade de acidentes em relação aos números do ano passado, sendo 31 neste ano contra 35 no ano anterior, representando uma redução de 11,42%.
O número de feridos caiu 8,16%, de 49 para 45. Já a quantidade de mortos, se manteve: nos dois anos, uma pessoa morreu em acidente em rodovia federal do Estado durante o feriadão do réveillon.
Uma infração que apresentou redução, de acordo com a fiscalização neste ano no período, foi a de dirigir alcoolizado. Neste ano, a PRF flagrou 40 condutores na direção de veículos sob efeito de álcool, contra 33 no ano anterior, uma queda de 17,5%.

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