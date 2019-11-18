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Grande Vitória

BR 262 é interditada em Viana para corte de árvore com risco de queda

A rodovia chegou a ser interditada nos últimos dia por conta da queda de uma encosta, mas foi liberada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 14:09

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 14:09

Trecho da BR 262 Crédito: Luciano Ribeiro
A BR 262 esteve totalmente interditada no quilômetro 24, na altura de Viana, até as 15h10 desta segunda-feira (18). Uma equipe foi ao local para cortar árvores com risco de queda na pista.
Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, a interdição total durou aproximadamente 15 minutos. Após esse período, uma faixa foi liberada e o trânsito fluiu em sistema pare e siga.  Outro trecho da via, no quilômetro 37, também foi interditado por volta das 15h para o corte de árvores. O fluxo de veículos segue em pare e siga.
A rodovia chegou a ser interditada nos últimos dias por conta da queda de uma encosta, mas foi liberada.

DESLIZAMENTOS

A BR 262 registrou 52 movimentos de massa desde a última semana. Segundo o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no ES, Romeu Scheibe Neto, os 52 deslizamentos foram registrados entre o quilômetro 22 e o 37, nos municípios de Viana e Domingos Martins. Deste total, 16 foram classificados como graves.

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