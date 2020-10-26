BR 101 será parcialmente interditada em Viana

Parte da BR 101, em Viana, será interditada para o içamento de uma passarela Crédito: Divulgação/ Eco 101

Um trecho da BR 101 em Viana será parcialmente interditado a partir das 19 horas desta terça-feira (27) para início do processo de instalação e içamento de uma passarela. O bloqueio parcial ocorrerá no quilômetro 303,4, nas proximidades do bairro Ribeira, e deve durar até a 1h de quarta-feira (28). Sinalização das obras e desvios serão feitos no local para dar vazão ao fluxo de veículos.

A atividade programada para essa terça faz parte do cronograma de implantação das três novas estruturas de passarela na via. As obras têm investimento de R$3,6 milhões, segundo a Eco101, e previsão de finalização até maio de 2021.

De acordo com o gerente de Engenharia da Eco101, Rodrigo Rodrigues, durante o içamento da estrutura metálica e o lançamento sobre os pilares, uma parte do tráfego será desviada, assim como será necessária a interdição total da via em sentido oposto. "O tráfego no sentido sul será desviado para a via marginal, desde a altura do km 302,8. Já no sentido norte será necessária a interdição total da pista, nas imediações da delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Viana, no km 305", explica.

Ainda segundo Rodrigues, os serviços no local têm previsão de durar apenas algumas horas. Entretanto, os motoristas devem ficar atentos para possíveis imprevistos quanto ao tempo das intervenções na via. "É importante lembrar que os horários são uma previsão de cronograma e que caso as condições climáticas não estejam favoráveis, a operação poderá ser reprogramada, explicou o gerente.

INTERVENÇÕES

A Eco101 já implantou 16 passarelas de pedestres ao longo da BR 101 entre os Estados do Espírito Santo e Bahia. Em julho desse ano, a concessionária iniciou a implantação das três novas estruturas em Viana, totalizando as 19 passarelas previstas no Contrato de Concessão.