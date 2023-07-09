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Segurança no trânsito

Blitz aborda mais de 150 veículos na Ponte Ayrton Senna em Vitória

No total, foram lavrados 68 autos de infração, como por dirigir na contramão e estar sem CNH. Ação ocorreu a noite do sábado (08) e a madrugada deste domingo (09)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2023 às 15:16

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 15:16

Ponto de bloqueio contou com a participação de 21 agentes
Ponto de bloqueio contou com a participação de 21 agentes Crédito: Divulgação
Uma blitz realizada na Ponte Ayrton Senna, em Jardim da PenhaVitória, resultou em uma série de autuações e remoções de veículos entre a noite do sábado (08) e a madrugada deste domingo (09). Ao todo, 152 veículos foram fiscalizados, sendo todos os condutores submetidos ao teste de alcoolemia. No total, foram lavrados 68 autos de infração.
A ação ocorreu das 22h50 às 01h45, e contou com a participação de 21 agentes – incluindo os Grupamentos de Táticas Operacionais (GTO) e Rondas Ostensivas Municipais (ROMU), além de quatro viaturas e equipes de fiscalização.

Principais ocorrências

  • Direção na contramão - 3 casos; 
  • Condução de veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança - 4 casos; 
  • Direção utilizando calçado inadequado - 3 casos;
  • Condução de veículo sem possuir CNH - 7 casos;
  • Condução de veículo sem o equipamento obrigatório - 3 casos; 
  • Permitir a posse ou condução do veículo a pessoa com CNH/PPD vencida há mais de 30 dias - 1 caso; 
  • Condução de veículo registrado que não está devidamente licenciado - 15 casos; 
  • Condução de veículo com equipamento do sistema de iluminação alterado - 7 casos; 
  • Recusa em submeter-se aos procedimentos previstos no art. 277 (para constatação de uma possível embriaguez) - 17 casos.
Além das autuações, três veículos foram removidos durante a operação.

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