Batida entre picape e ônibus deixa três pessoas feridas em Vitória

Pampa bateu atrás do ônibus e ficou com a frente presa no coletivo Crédito: Vinicius Zagoto

Um acidente envolvendo uma picape Pampa e um ônibus do Sistema Transcol deixou três homens feridos na manhã desta sexta-feira (7), na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. O coletivo estava parado no sinal vermelho, em frente à Ufes, quando foi atingido pela picape.

Com o impacto da batida, o veículo ficou preso na traseira do coletivo. Por volta das 5h40, as vítimas, que estavam na Pampa, foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia (Samu).