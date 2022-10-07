Batida entre picape e ônibus deixa três pessoas feridas em Vitória

Um acidente envolvendo uma picape Pampa e um ônibus do Sistema Transcol deixou três homens feridos na manhã desta sexta-feira (7), na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. O coletivo estava parado no sinal vermelho, em frente à Ufes, quando foi atingido pela picape.
Com o impacto da batida, o veículo ficou preso na traseira do coletivo. Por volta das 5h40, as vítimas, que estavam na Pampa, foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia (Samu).
Por causa do acidente, duas das três pistas da avenida no sentido Ufes - Reta da Penha precisaram ser fechadas para o atendimento do Corpo de Bombeiros.