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Na Fernando Ferrari

Batida entre picape e ônibus deixa três pessoas feridas em Vitória

Com o impacto da batida, a Pampa ficou com a frente presa na traseira do coletivo

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 06:01

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 out 2022 às 06:01
Pampa bateu atrás do Transcol e ficou com a frente presa no coletivo
Pampa bateu atrás do ônibus e ficou com a frente presa no coletivo Crédito: Vinicius Zagoto
Um acidente envolvendo uma picape Pampa e um ônibus do Sistema Transcol deixou três homens feridos na manhã desta sexta-feira (7), na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. O coletivo estava parado no sinal vermelho, em frente à Ufes, quando foi atingido pela picape.
Com o impacto da batida, o veículo ficou preso na traseira do coletivo. Por volta das 5h40, as vítimas, que estavam na Pampa, foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia (Samu).
Por causa do acidente, duas das três pistas da avenida no sentido Ufes - Reta da Penha precisaram ser fechadas para o atendimento do Corpo de Bombeiros.

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