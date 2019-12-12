Avenidas de Vitória congestionam antes do horário de pico

Não é sexta-feira, nem está em horário de pico, mas algumas avenidas da Capital já registram congestionamentos desde as 15h.
De acordo com a Guarda do município, as obras de construção das ciclovias e reabilitação da malha viária na Avenida Vitória causam pontos de retenção no trânsito das vias do entorno.
Além disso, a corporação notou o aumento do fluxo de veículos e acredita que seja por conta das compras de final de ano. Nenhuma ocorrência de acidente foi registrada nesta quinta-feira (12).
VEJA AS AVENIDAS COM LENTIDÃO
- Avenida Rio Branco, nos dois sentidos;
- Avenida Dante Michelini, no sentido Centro;
- Avenida Saturnino de Brito, no sentido Centro;
- Avenida Américo Buaiz, no sentido Centro;
- Avenida Reta da Penha, no sentido Santa Lucia;
- Avenida Vitória, nos dois sentidos;
- Avenida Princesa Isabel, no sentido Centro.