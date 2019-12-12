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Mobilidade urbana

Avenidas de Vitória congestionam antes do horário de pico

As obras na Avenida Vitória causam reflexos no trânsito no entorno.  Não há registros de acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 17:12

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 17:12

Obras na Avenida Vitória deixam o trânsito lento Crédito: Fernando Madeira
Não é sexta-feira, nem está em horário de pico, mas algumas avenidas da Capital já registram congestionamentos desde as 15h.
De acordo com a Guarda do município, as obras de construção das ciclovias e reabilitação da malha viária na Avenida Vitória causam pontos de retenção no trânsito das vias do entorno.
Além disso, a corporação notou o aumento do fluxo de veículos e acredita que seja por conta das compras de final de ano. Nenhuma ocorrência de acidente foi registrada nesta quinta-feira (12).

VEJA AS AVENIDAS COM LENTIDÃO

  •  Avenida Rio Branco, nos dois sentidos;
  •  Avenida Dante Michelini, no sentido Centro;
  • Avenida Saturnino de Brito, no sentido Centro;
  • Avenida Américo Buaiz, no sentido Centro;
  • Avenida Reta da Penha, no sentido Santa Lucia;
  • Avenida Vitória, nos dois sentidos;
  • Avenida Princesa Isabel, no sentido Centro.

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