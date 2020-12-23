Acidente entre duas carretas deixa um morto na BR 101, em Guarapari

Um acidente entre duas carretas deixou uma pessoa morta no início da tarde desta quarta-feira (23) no km 325,3 da BR 101, no município de Guarapari . Equipes da Eco 101, concessionária responsável pela via, estão no local do acidente. Duas faixas no sentido Rio de Janeiro tiveram o trânsito desviado para o atendimento da ocorrência.

Segundo informações de testemunhas que presenciaram a colisão, chovia no momento do acidente. Após uma carreta frear para passar sobre um local com grande presença de água na pista, o motorista de uma segunda carreta, que seguia logo atrás, não conseguiu reduzir a velocidade e atingiu a traseira do veículo que estava na frente.

Polícia Rodoviária Federal está no local e reforça que os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegarem pelos trechos com presença de chuva forte pelas estradas do Espírito Santo.

14h10 - ??ATENÇÃO??



??Chuva em alguns trechos de rodovias federais que cortam o Estado do Espírito Santo.



Redobrem a atenção ao dirigirem! — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) December 23, 2020

Segundo informações da Eco 101, para o atendimento da ocorrência estão sendo usados os recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção. Equipes da PRF, da Polícia Civil e do IML, também estão no local.