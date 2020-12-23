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Atenção, motoristas!

Acidente entre duas carretas deixa um morto na BR 101, em Guarapari

Segundo a Eco 101,  concessionária que administra a via, o tráfego das faixas 01 e 02 no sentido Rio de Janeiro precisou ser desviado para a retirada dos veículos

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 15:55
Um acidente entre duas carretas deixou uma pessoa morta no início da tarde desta quarta-feira (23) no km 325,3 da BR 101, no município de Guarapari. Equipes da Eco 101, concessionária responsável pela via, estão no local do acidente.  Duas faixas no sentido Rio de Janeiro tiveram o trânsito desviado para o atendimento da ocorrência.
Segundo informações de testemunhas que presenciaram a colisão, chovia no momento do acidente.  Após uma carreta frear para passar sobre um local com grande presença de água na pista, o motorista de uma segunda carreta, que seguia logo atrás, não conseguiu reduzir a velocidade e atingiu a traseira do veículo que estava na frente.
Polícia Rodoviária Federal está no local e reforça que os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegarem pelos trechos com presença de chuva forte pelas estradas do Espírito Santo. 
Segundo informações da Eco 101, para o atendimento da ocorrência estão sendo usados os recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção. Equipes da PRF, da Polícia Civil e do IML, também estão no local. 
Para a retirada dos veículos, o tráfego das faixas 01 e 02, no sentido do motorista que vai para o Rio de Janeiro, foi desviado para um posto de combustíveis, o Posto BK (antigo Posto Aparecidinha). Após o desvio, os motoristas voltam para a pista principal para seguir viagem. 

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