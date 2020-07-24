Acidente entre carro e moto deixa um ferido na Avenida Fernando Ferrari

Uma pessoa ficou ferida no acidente, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Ouvinte/CBN

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida, na tarde desta sexta-feira (24), próximo à Ponte da Passagem, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória.

De acordo com informações da Central de Videomonitoramento do município, a colisão entre os veículos aconteceu às 16h14 no sentido Serra. Ainda segundo a Central, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para prestar os primeiros socorros no local do acidente.