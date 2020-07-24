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Colisão em Vitória

Acidente entre carro e moto deixa um ferido na Avenida Fernando Ferrari

De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, a colisão entre os veículos aconteceu no sentido Serra; ambulância do Samu foi acionada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 17:06

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 17:06

Uma pessoa ficou ferida no acidente, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória  Crédito: Ouvinte/CBN
Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida, na tarde desta sexta-feira (24), próximo à Ponte da Passagem, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória.
De acordo com informações da Central de Videomonitoramento do município, a colisão entre os veículos aconteceu às 16h14 no sentido Serra. Ainda segundo a Central, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para prestar os primeiros socorros no local do acidente.
A Guarda Municipal informou que só há uma leve retenção para os motoristas que trafegam sobre a ponte e nas proximidades do local do acidente, no sentido Serra. 

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