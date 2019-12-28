Acidente entre carreta e carros causa 10 km de lentidão na BR 101

Um acidente entre uma carreta e dois carros de passeio provocou um congestionamento grande na BR 101 Sul, entre Iconha e Rio Novo do Sul, na manhã deste sábado (28).

O trecho é um dos principais pontos de circulação para os motoristas que saem do Estado do Rio de Janeiro em direção ao litoral capixaba e tem grande movimentação nesses dias que antecedem ao Réveillon.

Um dos veículos capotou e foi parar no meio do cafezal. Três pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim. A colisão ocorreu por volta das 9h30 e o trânsito foi liberado às 11h20, mas até o início da tarde gerava uma lentidão de mais de 6 km, chegando a 10 km para os motoristas que se deslocavam na direção Norte.