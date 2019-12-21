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Trânsito

Acidente e protesto interditam a BR 101 e provocam caos na Serra

Colisão com bloqueio no quilômetro 254 e protesto com interdição no quilômetro 260 provocaram intensos congestionamentos na rodovia durante a noite desta sexta-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 21:20

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 21:20

Por causa de uma manifestação, a BR 101 chegou a registrar 22 quilômetros de congestionamento durante a noite desta sexta-feira (20). De acordo com o mapa da Central de Trânsito, de A Gazeta, a longa fila de carros ia desde o bairro Barro Branco até as proximidades da praça do pedágio da Eco101, ambos na Serra.
Segundo as informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio começou por volta das 18h45, quando cerca de 20 manifestantes incendiaram pneus na altura do km 260, em Campinho. O protesto durou aproximadamente 1 hora e terminou pouco antes das 20h.

MAIS CEDO, O ACIDENTE

Horas antes do protesto, outro trecho da BR 101, também na Serra, foi interditado devido a um acidente, o que contribuiu com o grande congestionamento na cidade. Uma carreta ficou atravessada nas pistas após colidir contra um carro, no quilômetro 254, na altura de Serra Sede.
Por causa da colisão, uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida por uma ambulância do Samu. O estado de saúde da vítima não foi revelado. No local, o trânsito foi liberado por volta das 18h45, quando a carreta foi retirada das pistas. 

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