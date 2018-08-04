Vitima de grave acidente na BR 262 em Ibatiba estava grávida

Grave acidente na BR 262 em Ibatiba Crédito: Internauta

grave acidente na tarde desta sexta-feira (03) no 165 da Br 262, em Ibatiba na região do Caparaó, estava grávida, segundo o Corpo de Bombeiros. Ela viajava com o esposo, a filha e outra mulher dentro em um veículo de passeio. A carreta que colidiu contra o veículo pegou fogo. A mulher que morreu emna região do Caparaó, estava grávida, segundo o Corpo de Bombeiros. Ela viajava com o esposo, a filha e outra mulher dentro em um veículo de passeio. A carreta que colidiu contra o veículo pegou fogo.

Josinete Pereira Jacinto de 21 anos estava grávida de sete meses Crédito: (Foto:Reprodução Facebook)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h40. Testemunhas contaram que o motorista da carreta, carregada com pó de minério, teria invadido a contramão e batido contra o carro Fiat Punto. Familiares de Josinete Pereira Jacinto, de 21 anos, contaram que ela estava grávida de sete meses.

Ela seguia com o esposo, uma filha e a sogra dentro do veículo. Minha mãe, meu irmão e minha sobrinha estão bem, disse o irmão do motorista do veículo de passeio, que preferiu não se identificar.

As outras vítimas foram socorridas pelo resgate do Corpo de Bombeiros. O motorista do veículo de passeio e uma menina foram levados para o Pronto Atendimento de Ibatiba, ele foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória. A outra passageira também foi encaminhada direto para hospitais da Grande Vitória. Já a menina, que não idade divulgada foi atendida e liberada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta foi retirado do local do acidente pela Polícia Militar, pois estava sendo ameaçado. A Polícia Civil vai investigar o caso. Josinete será enterrada em um cemitério de Ibatiba.

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