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Tragédia

Vitima de grave acidente na BR 262 em Ibatiba estava grávida

O acidente foi no final da tarde desta sexta-feira (03). A mulher viajava com o esposo, a filha e uma outra mulher

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 16:26
Grave acidente na BR 262 em Ibatiba Crédito: Internauta
A mulher que morreu em grave acidente na tarde desta sexta-feira (03) no 165 da Br 262, em Ibatiba na região do Caparaó, estava grávida, segundo o Corpo de Bombeiros. Ela viajava com o esposo, a filha e outra mulher dentro em um veículo de passeio. A carreta que colidiu contra o veículo pegou fogo.
Josinete Pereira Jacinto de 21 anos estava grávida de sete meses Crédito: (Foto:Reprodução Facebook)
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h40. Testemunhas contaram que o motorista da carreta, carregada com pó de minério, teria invadido a contramão e batido contra o carro Fiat Punto. Familiares de Josinete Pereira Jacinto, de 21 anos, contaram que ela estava grávida de sete meses.
Ela seguia com o esposo, uma filha e a sogra dentro do veículo. Minha mãe, meu irmão e minha sobrinha estão bem, disse o irmão do motorista do veículo de passeio, que preferiu não se identificar.
As outras vítimas foram socorridas pelo resgate do Corpo de Bombeiros. O motorista do veículo de passeio e uma menina foram levados para o Pronto Atendimento de Ibatiba, ele foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória. A outra passageira também foi encaminhada direto para hospitais da Grande Vitória. Já a menina, que não idade divulgada foi atendida e liberada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta foi retirado do local do acidente pela Polícia Militar, pois estava sendo ameaçado. A Polícia Civil vai investigar o caso. Josinete será enterrada em um cemitério de Ibatiba.
Vitima de grave acidente na BR 262 em Ibatiba estava grávida
 

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