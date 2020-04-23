Vítima de acidente, morre irmã da deputada federal Norma Ayub

Por meio das redes sociais a deputada expressou o momento de luto. Meu Deus! Hoje o céu estará com mais uma estrela brilhando à noite. Receba ao teu lado minha irmã Jurema, que em vida dedicou às ações de solidariedade, com um espírito de humanidade e pureza, raras nos dias de hoje. Estarei sempre admirando à noite a tua luz brilhar no céu. Amo você!, disse a deputada.