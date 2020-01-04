Vídeo: motociclista com malote de dinheiro é assaltado em Cachoeiro

Motociclista com malote de dinheiro é assaltado em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais

Um homem foi assaltado na quinta-feira (02), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo , quando transportava em sua moto um malote de dinheiro de um correspondente Banesfácil da cidade que, segundo o boletim de ocorrência, tinha R$ 39 mil.

De acordo com a Polícia Militar, o roubo aconteceu na Avenida Pinheiro Júnior, no bairro Ibitiquara. A vítima contou aos militares que indivíduos armados, em uma motocicleta, o abordaram e exigiram que ele entregasse o malote. Após o fato, eles fugiram e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação na Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.