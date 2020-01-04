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R$ 39 mil

Vídeo: motociclista com malote de dinheiro é assaltado em Cachoeiro

Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e conta com a colaboração da população para identificar suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 23:31

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 23:31

Motociclista com malote de dinheiro é assaltado em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais
Um homem foi assaltado na quinta-feira (02), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, quando transportava em sua moto um malote de dinheiro de um correspondente Banesfácil da cidade que, segundo o boletim de ocorrência, tinha R$ 39 mil.
De acordo com a Polícia Militar, o roubo aconteceu na Avenida Pinheiro Júnior, no bairro Ibitiquara. A vítima contou aos militares que indivíduos armados, em uma motocicleta, o abordaram e exigiram que ele entregasse o malote. Após o fato, eles fugiram e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação na Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
A Polícia disse ainda que conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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