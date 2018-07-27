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Vídeo mostra resgate de tartarugas em Marataízes

Animais foram salvos graças a uma denúncia feita à Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 20:38
Guarda-vidas de Marataízes salvaram cinco tartarugas que estavam presas em uma rede de pesca na Praia dos Cações, Litoral Sul do Estado. Uma pessoa fez a denúncia da instalação da rede à Secretaria de Meio Ambiente da cidade, na tarde da última quarta-feira (25), às 14h20. Quarenta minutos depois, os animais já estavam presos na armadilha.
As tartarugas foram resgatadas e, posteriormente, solta no mar. O dono das redes não foi localizado.
Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Antônio Carlos Sader Santana, as redes de pesca devem estar a mais de 150 metros da praia. Quem for flagrado pescando em local proibido pode ser multado, de acordo com o tipo de animal. O canal de denúncia é o telefone (28) 3532-4131.
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