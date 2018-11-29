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Violência

Vídeo mostra mulher empurrando homem dentro de córrego em Cachoeiro

O crime aconteceu na tarde da última terça-feira (27) após a vítima cobrar uma dívida de picolé

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 13:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 13:31
O vendedor de picolé ficou desacordado após ser jogado dentro da água Crédito: Redes Sociais
Um vídeo (veja abaixo) registrado por populares mostra o exato momento em que uma mulher de 32 anos empurra um vendedor de picolé dentro de um córrego no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime aconteceu na tarde da última terça-feira (27) após a vítima cobrar uma dívida de picolé.
O vídeo mostra a suspeita e o vendedor de picolé, que tem 57 anos, se agredindo mutuamente no meio da rua. Ela consegue levar ele até o muro às margens do córrego e, com a ajuda de outro homem, a vítima é empurrada. A suspeita foi ouvida nesta quarta-feira (28) na Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e vai responder pelo crime em liberdade.
Ela disse que eles estavam bebendo e que começaram a discutir por causa de dois picolés que ela tinha pego, mas disse que não tinha dinheiro para pagar. Até que, no final das contas, ficaram uns três minutos em luta corporal e ela empurrou ele no córrego. Como o crime é de lesão corporal, foi encaminhado para a Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) e ela vai responder em liberdade, a princípio, explicou o delegado Felipe Vivas.
O vendedor ficou desacordado e o carrinho de picolé dele também foi lançado da rua e foi parar do outro lado do córrego, no meio de uma vegetação. Ele permanece internado na Santa Casa de Misericórdia.

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