Vídeo mostra mulher empurrando homem dentro de córrego em Cachoeiro

O vendedor de picolé ficou desacordado após ser jogado dentro da água Crédito: Redes Sociais

O vídeo mostra a suspeita e o vendedor de picolé, que tem 57 anos, se agredindo mutuamente no meio da rua. Ela consegue levar ele até o muro às margens do córrego e, com a ajuda de outro homem, a vítima é empurrada. A suspeita foi ouvida nesta quarta-feira (28) na Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e vai responder pelo crime em liberdade.

Ela disse que eles estavam bebendo e que começaram a discutir por causa de dois picolés que ela tinha pego, mas disse que não tinha dinheiro para pagar. Até que, no final das contas, ficaram uns três minutos em luta corporal e ela empurrou ele no córrego. Como o crime é de lesão corporal, foi encaminhado para a Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) e ela vai responder em liberdade, a princípio, explicou o delegado Felipe Vivas.