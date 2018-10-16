Vídeo mostra ação de bandidos durante roubo de carro em Cachoeiro

Duas mulheres foram vítimas de um assalto e tiveram o carro roubado na manhã desta terça-feira (16) no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Uma câmera de segurança flagrou todo o crime. O veículo foi localizado horas depois, em outro bairro.
A ação é rápida. O carro preto, um Hyundai HB20, está estacionando quando uma moto com dois homens passam. Eles param, um deles, armado, desce da garupa e anuncia o assalto. A motorista deixa o celular cair e ele também é levado. Na sequência, ela e a amiga correm.
As vítimas registraram o boletim de ocorrência e o veículo foi localizado 1h30 depois do assalto. O carro estava estacionado e trancado na rua Maranhão, no bairro Nova Brasília.
Segundo a Polícia Militar, em Cachoeiro de Itapemirim, de janeiro a setembro foram registrados 137 roubos de veículos. Destes, 122 foram recuperados.