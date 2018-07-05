Vereador que vazou informações de operação segue preso em Cachoeiro

Mais duas pessoas foram presas durante a 2ª fase da Operação Panaceia em Cachoeiro nesta quarta Crédito: Divulgação - Ministério Público

As investigações apontaram que logo após o grupo que participaria da primeira fase se reunir, no dia 20 de junho deste ano, começaram os vazamentos de informações para os possíveis alvos. Dario é motorista da Vigilância Sanitária Municipal e participou da primeira fase com uma das equipes de fiscalização.

O coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sul), o promotor de Justiça Luiz Agostinho Abreu da Fonseca, informou que nesta fase foram aprendidos equipamentos eletrônicos, principalmente aparelhos de celular que comprovam o vazamento de informações, receituários com carimbo e assinatura de médicos e outros materiais.

A operação desta quarta-feira visou prender duas pessoas, uma que iniciou o vazamento de informações a respeito da operação e outra que, além de esconder possível material ilícito, ainda replicou esta divulgação da operação. Elas responderão por organização criminosa em associação com os outros envolvidos. No caso do vereador, ele era lotado da Secretaria de Saúde na Vigilância Sanitária, estava trabalhando no dia da operação, era motorista de um dos carros, elem de responder pelo crime, eventualmente pode ser afastado e até mesmo perder o cargo público que ocupa, disse Fonseca.

A Câmara informou, por meio de nota, que ainda não recebeu informação oficial sobre a prisão. Em relação à permanência no cargo informou que ...vereadores somente podem ser afastados em duas situações: por ordem judicial ou por conclusão de processo ético interno, cuja instauração cabe à Corregedoria da Câmara, mediante representação.

Em relação à permanência no cargo, informou que ...cabe à Justiça Eleitoral determinar quem o ocupará, após avaliar as condições dos suplentes.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai abrir um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos. A prisão é temporária por 30 dias.

O OUTRO LADO

A equipe de reportagem entrou em contato com o advogado do vereador, mas ele não retornou as ligações, mensagens e e-mail.

A OPERAÇÃO

As investigações da operação Panaceia começaram em 2015, após denúncias de que estabelecimentos comerciais e pessoas físicas estariam comercializando medicamentos de origem ilícita - furto, roubo ou extravio -, ou sem registro da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Eles ainda vendiam medicamentos controlados sem receita.

Além de medicamentos, foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos. Todo o material ainda é analisado e contabilizado. O o Promotor de Justiça Luiz Agostinho Abreu da Fonseca disse que os investigados sabiam que o material comprado não era legal. Em algumas situações há indicações que se eles não sabiam que esses medicamentos eram roubados, sabia que o medicamento não tinha uma origem clara, pois fizeram a aquisição sem nota fiscal, explicou.