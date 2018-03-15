Vereador é flagrado fazendo transporte irregular de passageiros em Alegre

O vereador Marcos Rubim (PSC), 37 anos, foi flagrado fazendo o transporte irregular de passageiros em um ônibus na tarde desta quarta-feira (14), em Alegre, na região do Caparaó. O coletivo fazia a linha Sede Assentamento Floresta e, no momento da abordagem, transportava 18 pessoas.
O ônibus foi abordado pela Polícia Militar, por volta das 14h15 quando passava pela Rua 13 de Maio, no bairro de mesmo nome. De acordo com a PM, a fiscalização ocorreu para coibir a circulação de transporte coletivo urbano irregular, uma vez que ainda não houve processo de licitação.
A PM constatou que os documentos de porte obrigatório, sendo o CRLV e Alvará de Licença apresentados pelo condutor estavam irregulares. O licenciamento estava atrasado desde o ano de 2015 e o Alvará de Licença também se encontrava com a data do ano de 2015.
O transporte municipal foi suspenso em 2017 por uma determinação do Ministério Público que pediu a regulamentação do serviço, mesmo assim alguns veículos continuaram circulando.
De acordo com Marcos Rubim, o veículo faz a linha Alegre - Assentamento Floresta e transportava 18 passageiros. Ele reconhece que estava irregular. A empresa é em nome da minha mãe e tem 14 anos que fazemos o transporte de passageiros. Em 2005, através de decreto, esse transporte foi autorizado para aquela época. Como vereador cheguei a solicitar que a licitação fosse feita, para regularizar a situação, mas continuei fazendo apesar de saber que era irregular. Em relação aos documentos, estão em dia, mas por um descuido não estava com eles, garantiu.
OUTRO LADO
Por meio de nota, a prefeitura informou que a a situação do transporte municipal está paralisada. E que, em 2017, o Ministério Público suspendeu os serviços pedindo a regulamentação do serviço, que nunca houve qualquer regulamentação que permitisse a exploração de transporte público por qualquer pessoa jurídica ou física neste trajeto, portanto, a atividade é clandestina e sem qualquer tipo de fiscalização por qualquer órgão, o que coloca em risco as vidas de usuários.
A atual administração está trabalhando para normatizar a atividade de concessão de transporte coletivo em linha do interior, que será objeto de licitação em breve. As empresas paralisaram as operações e a Prefeitura de Alegre deu início ao processo licitatório de concessão dessas linhas.
Em relação à licitação, garantiu que será realizada no próximo dia 21. A de transporte rural, que faz as linhas das localidades para o centro da cidade, necessitou passar por adequações no termo de referência, e está em processo de finalização para publicação, o mais breve possível.