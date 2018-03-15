Vereador é flagrado fazendo transporte irregular de passageiros em Alegre

O vereador Marcos Rubim (PSC) reconheceu que estava errado Crédito: Divulgação - Câmara de Alegre

O vereador Marcos Rubim (PSC), 37 anos, foi flagrado fazendo o transporte irregular de passageiros em um ônibus na tarde desta quarta-feira (14), em Alegre, na região do Caparaó. O coletivo fazia a linha Sede  Assentamento Floresta e, no momento da abordagem, transportava 18 pessoas.

O ônibus foi abordado pela Polícia Militar, por volta das 14h15 quando passava pela Rua 13 de Maio, no bairro de mesmo nome. De acordo com a PM, a fiscalização ocorreu para coibir a circulação de transporte coletivo urbano irregular, uma vez que ainda não houve processo de licitação.

A PM constatou que os documentos de porte obrigatório, sendo o CRLV e Alvará de Licença apresentados pelo condutor estavam irregulares. O licenciamento estava atrasado desde o ano de 2015 e o Alvará de Licença também se encontrava com a data do ano de 2015.

O transporte municipal foi suspenso em 2017 por uma determinação do Ministério Público que pediu a regulamentação do serviço, mesmo assim alguns veículos continuaram circulando.

De acordo com Marcos Rubim, o veículo faz a linha Alegre - Assentamento Floresta e transportava 18 passageiros. Ele reconhece que estava irregular. A empresa é em nome da minha mãe e tem 14 anos que fazemos o transporte de passageiros. Em 2005, através de decreto, esse transporte foi autorizado para aquela época. Como vereador cheguei a solicitar que a licitação fosse feita, para regularizar a situação, mas continuei fazendo apesar de saber que era irregular. Em relação aos documentos, estão em dia, mas por um descuido não estava com eles, garantiu.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a prefeitura informou que a a situação do transporte municipal está paralisada. E que, em 2017, o Ministério Público suspendeu os serviços pedindo a regulamentação do serviço, que nunca houve qualquer regulamentação que permitisse a exploração de transporte público por qualquer pessoa jurídica ou física neste trajeto, portanto, a atividade é clandestina e sem qualquer tipo de fiscalização por qualquer órgão, o que coloca em risco as vidas de usuários.

A atual administração está trabalhando para normatizar a atividade de concessão de transporte coletivo em linha do interior, que será objeto de licitação em breve. As empresas paralisaram as operações e a Prefeitura de Alegre deu início ao processo licitatório de concessão dessas linhas.