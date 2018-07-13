Vereador de Cachoeiro é solto após ser preso na Operação Panaceia

O vereador de Cachoeiro de Itapemirim, Dario Silveira Filho (PSDB), mais conhecido com Darinho da Saúde, foi solto na noite desta quinta-feira (12), segundo o advogado, Izaias Junior. Ele foi preso no último dia 4, durante a segunda fase da Operação Panaceia, acusado ter vazado informações para alvos da primeira fase da operação.
A operação do Ministério Público do Espírito Santo investiga esquema de sonegação fiscal e venda de remédios roubados. Darinho, que é motorista da Secretaria de Saúde de Cachoeiro, teve a prisão preventiva decretada por 30 dias após vazar informações. Ele cumpria pena no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
Apesar da prisão, a Câmara Municipal de Cachoeiro e a Prefeitura não haviam sido notificadas da prisão de Dario Silveira Filho. A prefeitura abriu um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do servidor.
O CASO
As investigações apontaram que logo após o grupo que participaria da primeira fase da operação se reunir, no dia 20 de junho deste ano, começaram os vazamentos de informações para os possíveis alvos. Dario é motorista da Vigilância Sanitária Municipal e participou da primeira fase com uma das equipes de fiscalização.
O coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sul), o promotor de Justiça Luiz Agostinho Abreu da Fonseca informou que nesta fase foram aprendidos equipamentos eletrônicos, principalmente aparelhos de celular que comprovam o vazamento de informações, receituários com carimbo e assinatura de médicos e outros materiais.
No caso do vereador, ele era lotado da Secretaria de Saúde na Vigilância Sanitária, estava trabalhando no dia da operação e era motorista de um dos carros, disse Fonseca.