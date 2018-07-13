Vereador de Cachoeiro é solto após ser preso na Operação Panaceia

O vereador de Cachoeiro de Itapemirim, Dario Silveira Filho (PSDB), mais conhecido com Darinho da Saúde, foi solto na noite desta quinta-feira (12), segundo o advogado, Izaias Junior. Ele foi preso no último dia 4, durante a segunda fase da Operação Panaceia, acusado ter vazado informações para alvos da primeira fase da operação.

A operação do Ministério Público do Espírito Santo investiga esquema de sonegação fiscal e venda de remédios roubados. Darinho, que é motorista da Secretaria de Saúde de Cachoeiro, teve a prisão preventiva decretada por 30 dias após vazar informações. Ele cumpria pena no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Mais duas pessoas presas durante Operação Panaceia em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Ministério Público

Apesar da prisão, a Câmara Municipal de Cachoeiro e a Prefeitura não haviam sido notificadas da prisão de Dario Silveira Filho. A prefeitura abriu um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do servidor.

O CASO

As investigações apontaram que logo após o grupo que participaria da primeira fase da operação se reunir, no dia 20 de junho deste ano, começaram os vazamentos de informações para os possíveis alvos. Dario é motorista da Vigilância Sanitária Municipal e participou da primeira fase com uma das equipes de fiscalização.

O coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sul), o promotor de Justiça Luiz Agostinho Abreu da Fonseca informou que nesta fase foram aprendidos equipamentos eletrônicos, principalmente aparelhos de celular que comprovam o vazamento de informações, receituários com carimbo e assinatura de médicos e outros materiais.