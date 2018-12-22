Uma mulher de 55 anos morreu no início da noite desta sexta-feira (21) após ser atingida por uma árvore, enquanto andava de bicicleta na localidade de Oriente, na divisa entre os municípios de Jerônimo Monteiro e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A Polícia Militar chegou a acionar resgate, mas ela não resistiu.
Segundo a polícia, o caso aconteceu no início da noite. Chovia e ventava forte na região. A vítima, Luci Bastos Toledo, natural de Jerônimo Monteiro, foi atingida por uma figueira às margens da rodovia, que liga São Brás, interior de Cachoeiro a Jerônimo.
Os militares acionaram o socorro, mas a ciclista já estava morta. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Ventos fortes derrubam árvore e ciclista morre atingida no ES