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Chuva no ES

Ventania destelha casas e quadra de esporte em Alfredo Chaves

Ninguém ficou ferido. Por segurança, a quadra poliesportiva foi isolada e interditada.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 17:47

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 17:47

Vento destelhou uma quadra da comunidade e casas próximas ao local Crédito: Internauta
Uma chuva rápida e forte, acompanhado de ventania, destelhou casas e uma quadra de esportes na comunidade de Carolina, na tarde desta quarta-feira (03) no interior de Alfredo Chaves, na Região Serrana no Estado. Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido.
A chuva começou por volta das 17h30, segundo o coordenador de Defesa Civil do município, Aldinei Cardoso da Silva. Foi uma chuva rápida, com trovoadas e ventos fortes. Com intensidade. Destelhou uma quadra poliesportiva e casas próximas a este local. Ninguém foi desalojado ou ferido, afirmou.
O coordenador comentou ainda que somente a comunidade, que fica a cerca de 22 quilômetros da sede, teve chamados do órgão. Apesar do tempo fechado, hoje ainda não choveu, mas a previsão é que chova ainda hoje, afirmou.
Por segurança, a quadra poliesportiva foi isolada e interditada. No último dia 22 de dezembro, um vento forte também afetou outro ponto do município, o Parque de Exposições da cidade ficou parcialmente destelhado.

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