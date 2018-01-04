Ventania destelha casas e quadra de esporte em Alfredo Chaves

Vento destelhou uma quadra da comunidade e casas próximas ao local Crédito: Internauta

Uma chuva rápida e forte, acompanhado de ventania, destelhou casas e uma quadra de esportes na comunidade de Carolina, na tarde desta quarta-feira (03) no interior de Alfredo Chaves, na Região Serrana no Estado. Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido.

A chuva começou por volta das 17h30, segundo o coordenador de Defesa Civil do município, Aldinei Cardoso da Silva. Foi uma chuva rápida, com trovoadas e ventos fortes. Com intensidade. Destelhou uma quadra poliesportiva e casas próximas a este local. Ninguém foi desalojado ou ferido, afirmou.

O coordenador comentou ainda que somente a comunidade, que fica a cerca de 22 quilômetros da sede, teve chamados do órgão. Apesar do tempo fechado, hoje ainda não choveu, mas a previsão é que chova ainda hoje, afirmou.