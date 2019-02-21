Ventania destelha casas e ginásio em Itapemirim

Telhado de quadra desabou em Nova Safra Crédito: Ivanete da Conceição

chuva desta quinta-feira (21). O telhado de um ginásio desabou na rua e várias casas também ficaram destelhadas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Os moradores da localidade de Nova Safra, interior de Itapemirim , no Sul do Estado, viveram momentos de tensão durante adesta quinta-feira (21). O telhado de um ginásio desabou na rua e várias casas também ficaram destelhadas. Por sorte, ninguém ficou ferido.

A chuva veio por volta das 14h e durou cerca de meia hora. A dona de casa Ivanete da Conceição contou que começou a ventar muito e depois, veio a chuva. “Houve interdição aqui na rua, pois destelhou o ginásio. Nós estamos sem saber o que fazer. Seis casas ficaram destelhadas aqui”, revela a moradora.

No momento do destelhamento, ela estava com o pai, e a filha dormia. “Estava com minha filha e meu pai. Foi um susto danado. Terrível. Parecia que ia acabar tudo naquele momento. Agora, voltou a chover e estou com os móveis no tempo. A quadra fica em frente à minha casa. Foi um estrondo. Bateu na fiação e estamos sem energia também”, revela a dona de casa.

Danos

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Inácio Daroz, a prefeitura fez o corte de árvores que caíram sobre os fios da rede elétrica na Rua Lucínia Braga Machado, no bairro Abelardo Machado e na Ponte Fernando de Abreu, no Centro. Já em Safra, a informação é de que uma equipe foi deslocada para o local. Esses locais ficaram sem luz.

Árvore caiu sobre restaurante no Abelardo Machado Crédito: Danielle Pereira

A EDP informou por meio de nota que devido um temporal registrado na tarde desta quinta em Cachoeiro de Itapemirim foi registrada interrupções de energia pontuais na cidade. Equipes técnicas estão em campo trabalhando para normalização do fornecimento o quanto antes.