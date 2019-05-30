Venda de repelentes aumenta em farmácias de Cachoeiro Crédito: Matheus Martins - Tv Gazeta Sul

A venda de repelentes aumentou nas farmácias de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. A alta procura é devido ao crescente número de casos confirmados de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti.

Até este momento, 4.017 casos de dengue foram notificados. Destes, 1534 foram confirmados e 456 descartados. Já em relação a Chikungunya, 115 casos foram notificados e apenas um foi confirmado.

A comerciante Elaine Martins está preocupada com o crescente número de casos de dengue. Além dos cuidados adotados em casa para evitar o mosquito, ela tem investido em outro tipo de proteção, o uso do repelente. “Nós moramos próximo a bairros que tem incidência de pessoas com dengue. Então para sair é com o protetor solar”, disse.

O crescimento na procura pelo produto é sentido nas farmácias de Cachoeiro. Somente nas últimas duas semanas, as vendas de repelentes aumentaram cerca de 15% em uma farmácia localizada no bairro Zumbi. “O pessoal está se prevenindo. Tem mudado a mentalidade das pessoas”, explicou o técnico em farmácia Rodrigo Freitas.

Já em outra farmácia localizada no bairro Independência, o crescimento foi maior, 50%. Mas o vendedor Lorenzo Santos contou que na filial que funciona no distrito de Gironda as vendas cresceram ainda mais, chegam a 80%.

“Trata-se de um lugar interiorano e, devido a ter muito terreno baldio, e a tendência é acumular mais lixo e água para ser criadouro de mosquito. As pessoas estão mais atentas e preocupadas", relatou.

Existem vários tipos de repelentes disponíveis (loção, aerosol, em gel) e o valor também varia entre R$ 15 e R$ 89,90 de acordo com a composição do repelente, o público a que ele se destina e ao tempo que dura a proteção.