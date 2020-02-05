Veja vídeo: pessoas se arriscam em caminhão na ES 060 em Marataízes

Segundo a Polícia Militar, transportar passageiros em compartimento de cargas é infração gravíssima e a penalidade é multa e apreensão do veículo. Sobre a fiscalização, a polícia disse em nota que realiza fiscalizações de trânsito diariamente em todas as rodovias estatuais do Espírito Santo, mas lembra que por mais que a atividade seja desenvolvida, não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso, ressalta que a colaboração da população e de extrema importância.