Veja vídeo: pessoas se arriscam em caminhão na ES 060 em Marataízes

Um caminhão carregado de mandioca e com pessoas sendo transportadas em cima da carga, sem segurança, foi flagrado pelo ocupante de outro veículo que seguia atrás, nesta terça-feira (04), na rodovia ES 060, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A filmagem foi feita no trecho entre as localidades de Lagoa Funda e Lagoa do Siri. Confira o vídeo:
Segundo a Polícia Militar, transportar passageiros em compartimento de cargas é infração gravíssima e a penalidade é multa e apreensão do veículo. Sobre a fiscalização, a polícia disse em nota que realiza fiscalizações de trânsito diariamente em todas as rodovias estatuais do Espírito Santo, mas lembra que por mais que a atividade seja desenvolvida, não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso, ressalta que a colaboração da população e de extrema importância.
Ainda na nota a polícia pede que, em casos como esse, a população pode solicitar uma viatura pelo telefone 190, com o máximo de informação possível, como a altura da rodovia e características do veículo, como modelo e placa.