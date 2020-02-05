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Infração gravíssima

Veja vídeo: pessoas se arriscam em caminhão na ES 060 em Marataízes

A filmagem foi feita pelo ocupante de um veículo que seguia atrás do caminhão no trecho entre as localidades de Lagoa Funda e Lagoa do Siri, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 11:51
Vídeo mostra pessoas se arriscando em caminhão na ES 060, em Marataízes Crédito: Internauta A Gazeta
Um caminhão carregado de mandioca e com pessoas sendo transportadas em cima da carga, sem segurança, foi flagrado pelo ocupante de outro veículo que seguia atrás, nesta terça-feira (04), na rodovia ES 060, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A filmagem foi feita no trecho entre as localidades de Lagoa Funda e Lagoa do Siri. Confira o vídeo:
Segundo a Polícia Militar, transportar passageiros em compartimento de cargas é infração gravíssima e a penalidade é multa e apreensão do veículo. Sobre a fiscalização, a polícia disse em nota que realiza fiscalizações de trânsito diariamente em todas as rodovias estatuais do Espírito Santo, mas lembra que por mais que a atividade seja desenvolvida, não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso, ressalta que a colaboração da população e de extrema importância.
Ainda na nota a polícia pede que, em casos como esse, a população pode solicitar uma viatura pelo telefone 190, com o máximo de informação possível, como a altura da rodovia e características do veículo, como modelo e placa.

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