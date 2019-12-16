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Furto

Vandalismo gera prejuízo de quase R$ 500 mil em Cachoeiro

Maior alvo dos criminosos, segundo o município,  é a iluminação pública. Fios e lâmpadas precisam ser repostos com frequência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 20:08

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 20:08

Lâmpadas são quebradas por vândalos em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta Sul
Quase meio milhão de reais. Parece mentira, mas esse é o valor gasto somente este ano com atos de vandalismo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O maior alvo dos criminosos é a iluminação pública. Lâmpadas são quebradas e muitos fios de cobre acabam sendo furtados.
vandalismo relacionado à rede elétrica tem sido frequente em Cachoeiro, segundo a prefeitura. Vários locais têm sofrido com essa situação. O problema deixa o povo às escuras e aumenta a insegurança no município. Isso é uma coisa muito séria, energia é uma coisa complicada. As pessoas deviam pensar duas vezes antes de fazer isso, comentou a vendedora Luciana Pereira.
Além da escuridão, o vandalismo tem custado caro para os cofres públicos, quase R$ 500 mil para repor cabos de energia elétrica e lâmpadas quebradas por vândalos. Dinheiro que sai do bolso da própria população. Quanto aos autores, dificilmente são identificados.
Fios e lâmpadas precisam ser repostos com frequência pela prefeitura Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta Sul
O que temos observado nos últimos dias é o furto de fios por usuários de drogas, para venda e compra de drogas. Em alguns lugares, as pessoas cometem esse atos, quebram braços de energia, para cometer outros atos ilícitos, revelou o subsecretário de Serviços Urbanos, João Machado.
Ainda segundo Machado, atos de vandalismo são registrados quase todos os dias. A prefeitura pede a ajuda da população para denunciar estes casos. Infelizmente, não conseguimos apanhar essas pessoas cometendo vandalismo, geralmente são cometidos em altas horas da noite. Orientamos as pessoas que denunciem para ajudar no flagrante, ressaltou o subsecretário. Denúncias podem ser feitas pelo 156 da prefeitura ou pelo 190 da polícia.
No ano passado, o prejuízo aos cofres públicos era menos da metade do que é hoje. Em 2018, esses atos causaram um prejuízo de mais de R$ 200 mil ao município, de acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

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