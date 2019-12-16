Vandalismo gera prejuízo de quase R$ 500 mil em Cachoeiro

Quase meio milhão de reais. Parece mentira, mas esse é o valor gasto somente este ano com atos de vandalismo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O maior alvo dos criminosos é a iluminação pública. Lâmpadas são quebradas e muitos fios de cobre acabam sendo furtados.
O vandalismo relacionado à rede elétrica tem sido frequente em Cachoeiro, segundo a prefeitura. Vários locais têm sofrido com essa situação. O problema deixa o povo às escuras e aumenta a insegurança no município. Isso é uma coisa muito séria, energia é uma coisa complicada. As pessoas deviam pensar duas vezes antes de fazer isso, comentou a vendedora Luciana Pereira.
Além da escuridão, o vandalismo tem custado caro para os cofres públicos, quase R$ 500 mil para repor cabos de energia elétrica e lâmpadas quebradas por vândalos. Dinheiro que sai do bolso da própria população. Quanto aos autores, dificilmente são identificados.
O que temos observado nos últimos dias é o furto de fios por usuários de drogas, para venda e compra de drogas. Em alguns lugares, as pessoas cometem esse atos, quebram braços de energia, para cometer outros atos ilícitos, revelou o subsecretário de Serviços Urbanos, João Machado.
Ainda segundo Machado, atos de vandalismo são registrados quase todos os dias. A prefeitura pede a ajuda da população para denunciar estes casos. Infelizmente, não conseguimos apanhar essas pessoas cometendo vandalismo, geralmente são cometidos em altas horas da noite. Orientamos as pessoas que denunciem para ajudar no flagrante, ressaltou o subsecretário. Denúncias podem ser feitas pelo 156 da prefeitura ou pelo 190 da polícia.
No ano passado, o prejuízo aos cofres públicos era menos da metade do que é hoje. Em 2018, esses atos causaram um prejuízo de mais de R$ 200 mil ao município, de acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.