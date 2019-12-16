Vandalismo gera prejuízo de quase R$ 500 mil em Cachoeiro

O que temos observado nos últimos dias é o furto de fios por usuários de drogas, para venda e compra de drogas. Em alguns lugares, as pessoas cometem esse atos, quebram braços de energia, para cometer outros atos ilícitos, revelou o subsecretário de Serviços Urbanos, João Machado.

Ainda segundo Machado, atos de vandalismo são registrados quase todos os dias. A prefeitura pede a ajuda da população para denunciar estes casos. Infelizmente, não conseguimos apanhar essas pessoas cometendo vandalismo, geralmente são cometidos em altas horas da noite. Orientamos as pessoas que denunciem para ajudar no flagrante, ressaltou o subsecretário. Denúncias podem ser feitas pelo 156 da prefeitura ou pelo 190 da polícia.