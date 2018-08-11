Van de banda sertaneja se envolve em acidente em Cachoeiro

A van da banda sertaneja Garotos Tradição, do Estado, se envolveu em um acidente com um carro na manhã deste sábado (11). A batida entre a van e o carro aconteceu na ES 166, na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

A Polícia Militar não deu detalhes sobre o acidente, mas informou que os envolvidos tiveram ferimentos leves e foram socorridos para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O trânsito ficou lento na região logo após o acidente. Segundo a PM, na van estava apenas um integrante, que sofreu ferimentos leves e passa bem.