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Batida

Van de banda sertaneja se envolve em acidente em Cachoeiro

Acidente aconteceu na ES 166, na localidade de Duas Barras. Vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 17:15
A van da banda sertaneja Garotos Tradição, do Estado, se envolveu em um acidente com um carro na manhã deste sábado (11). A batida entre a van e o carro aconteceu na ES 166, na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
A Polícia Militar não deu detalhes sobre o acidente, mas informou que os envolvidos tiveram ferimentos leves e foram socorridos para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O trânsito ficou lento na região logo após o acidente. Segundo a PM, na van estava apenas um integrante, que sofreu ferimentos leves e passa bem.

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