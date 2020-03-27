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Influenza

Vacinação contra gripe em Cachoeiro recomeça na segunda-feira

Imunização ocorrerá nas unidades de saúde dos bairros e distritos, na segunda-feira, 30 de março, das 8h às 16h

Publicado em 27 de Março de 2020 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 19:19
Vacinação em Cachoeiro recomeça na segunda (30)
Vacinação em Cachoeiro recomeça na segunda (30) Crédito: Divulgação/PMCI
Após dois dias sem vacinação contra gripe (Influenza) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, novas doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e a imunização recomeça na próxima segunda-feira (30). A vacina será aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h  exceto nos finais de semana.
As vacinas terminaram na terça-feira (24). Cerca de 13 mil pessoas foram vacinadas contra a Influenza em Cachoeiro, que tem mais de 800 profissionais de saúde atuando na campanha. Além das unidades básicas, equipes também realizam atendimentos domiciliares a pessoas que têm maiores dificuldades de sair de casa.
Por enquanto, o sistema drive thru, em que o paciente é vacinado dentro de seu carro, continuará suspenso, segundo o município. Esta primeira etapa abrange idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde.

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Por recomendação do Ministério da Saúde e da Coordenação Estadual do Programa Nacional de Imunizações (PNI), estão suspensas as vacinas de rotina até 15 de abril, em todas as unidades de saúde e na Sala de Vacinas do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG). Essa medida se faz necessária em virtude das ações preventivas em relação ao coronavírus.
Serão mantidos os serviços de vacinação antirrábica e dos casos de tétano acidental em ferimentos, na UPA do Marbrasa e no PPG, por se tratarem de casos de urgência.

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