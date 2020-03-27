Vacinação contra gripe em Cachoeiro recomeça na segunda-feira

Vacinação em Cachoeiro recomeça na segunda (30) Crédito: Divulgação/PMCI

vacina será aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h  exceto nos finais de semana. Após dois dias sem vacinação contra gripe (Influenza) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, novas doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e a imunização recomeça na próxima segunda-feira (30). Aserá aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h  exceto nos finais de semana.

As vacinas terminaram na terça-feira (24). Cerca de 13 mil pessoas foram vacinadas contra a Influenza em Cachoeiro, que tem mais de 800 profissionais de saúde atuando na campanha. Além das unidades básicas, equipes também realizam atendimentos domiciliares a pessoas que têm maiores dificuldades de sair de casa.

Por enquanto, o sistema drive thru, em que o paciente é vacinado dentro de seu carro, continuará suspenso, segundo o município. Esta primeira etapa abrange idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde.

Por recomendação do Ministério da Saúde e da Coordenação Estadual do Programa Nacional de Imunizações (PNI), estão suspensas as vacinas de rotina até 15 de abril, em todas as unidades de saúde e na Sala de Vacinas do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG). Essa medida se faz necessária em virtude das ações preventivas em relação ao coronavírus.