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Chuva no Sul

Uma semana após temporal, Alegre contabiliza R$ 500 mil em prejuízos

Prefeitura ainda faz limpeza para reparar danos causados em vendaval que destelhou imóveis e afetou 119 casas no município  na última segunda (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 20:48

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 20:48

Prefeitura de Alegre trabalha na limpeza e cadastro de famílias afetadas Crédito: TV Gazeta
Uma semana após o vendaval que atingiu o município de Alegre, no Sul do Estado, a prefeitura ainda trabalha na limpeza das ruas afetadas. Segundo a Defesa Civil, o prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 500 mil. Um campus universitário e duas escolas que suspenderam as aulas na última semana voltaram às atividades nesta segunda-feira (18). Seis famílias ainda estão desalojadas.
Desde o dia do vendaval, que danificou 119 casas na região urbana de Alegre, uma força-tarefa foi montada para reparar os danos do temporal.
24 pessoas estão desalojadas em Alegre Crédito: Divulgação/PMA
De acordo o coordenador da Defesa Civil do município, Willian José de Souza, a situação está se normalizando. Estamos praticamente acabando a limpeza e a situação está se normalizando. As seis famílias desalojadas permanecem na casa de parentes pois as casas ficaram sem os telhados. A estimativa de prejuízos é em torno de R$ 500 mil, conta.
O município decretou situação de emergência na última semana e aguarda agora a homologação do documento.

AULAS

As ocorrências na última semana, em sua maioria, são relacionadas a destelhamentos de casas e árvores que caíram com o vendaval. Por conta destes problemas, as aulas no campus de Alegre da Ufes chegaram a ser suspensas, mas retornaram nesta segunda-feira (18).
A situação da Ufes no campus de Alegre já se normalizou. Suspendemos as aulas terça, quarta e quinta e o serviço de reparo todo foi feito até sábado. Hoje, as aulas voltaram normalmente. Foram mais danos externos do que internos, conta a diretora do campus, Neuza Brunoro.
A escola Estadual Aristeu Aguiar também teve de suspender as atividades para reparos, mas as aulas retornam nesta terça-feira (19). Na semana passada, a Defesa Civil chegou a interditar o segundo pavimento do colégio, porque o telhado foi arrancado e a estrutura da laje que protege o segundo pavimento está comprometida.
De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), as aulas retornam nesta terça-feira (19). A equipe de engenharia concluiu uma avaliação no local. Será utilizado o pavimento térreo para realizar as atividades até o fim deste ano letivo. Em outra unidade afetada, a Escola Pedro Simão, as aulas estão sendo realizadas normalmente.

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