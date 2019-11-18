Uma semana após temporal, Alegre contabiliza R$ 500 mil em prejuízos

Uma semana após o vendaval que atingiu o município de Alegre, no Sul do Estado, a prefeitura ainda trabalha na limpeza das ruas afetadas. Segundo a Defesa Civil, o prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 500 mil. Um campus universitário e duas escolas que suspenderam as aulas na última semana voltaram às atividades nesta segunda-feira (18). Seis famílias ainda estão desalojadas.
Desde o dia do vendaval, que danificou 119 casas na região urbana de Alegre, uma força-tarefa foi montada para reparar os danos do temporal.
De acordo o coordenador da Defesa Civil do município, Willian José de Souza, a situação está se normalizando. Estamos praticamente acabando a limpeza e a situação está se normalizando. As seis famílias desalojadas permanecem na casa de parentes pois as casas ficaram sem os telhados. A estimativa de prejuízos é em torno de R$ 500 mil, conta.
O município decretou situação de emergência na última semana e aguarda agora a homologação do documento.
AULAS
As ocorrências na última semana, em sua maioria, são relacionadas a destelhamentos de casas e árvores que caíram com o vendaval. Por conta destes problemas, as aulas no campus de Alegre da Ufes chegaram a ser suspensas, mas retornaram nesta segunda-feira (18).
A situação da Ufes no campus de Alegre já se normalizou. Suspendemos as aulas terça, quarta e quinta e o serviço de reparo todo foi feito até sábado. Hoje, as aulas voltaram normalmente. Foram mais danos externos do que internos, conta a diretora do campus, Neuza Brunoro.
A escola Estadual Aristeu Aguiar também teve de suspender as atividades para reparos, mas as aulas retornam nesta terça-feira (19). Na semana passada, a Defesa Civil chegou a interditar o segundo pavimento do colégio, porque o telhado foi arrancado e a estrutura da laje que protege o segundo pavimento está comprometida.
De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), as aulas retornam nesta terça-feira (19). A equipe de engenharia concluiu uma avaliação no local. Será utilizado o pavimento térreo para realizar as atividades até o fim deste ano letivo. Em outra unidade afetada, a Escola Pedro Simão, as aulas estão sendo realizadas normalmente.