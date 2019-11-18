Uma semana após temporal, Alegre contabiliza R$ 500 mil em prejuízos

Prefeitura de Alegre trabalha na limpeza e cadastro de famílias afetadas Crédito: TV Gazeta

Desde o dia do vendaval, que danificou 119 casas na região urbana de Alegre, uma força-tarefa foi montada para reparar os danos do temporal.

24 pessoas estão desalojadas em Alegre Crédito: Divulgação/PMA

De acordo o coordenador da Defesa Civil do município, Willian José de Souza, a situação está se normalizando. Estamos praticamente acabando a limpeza e a situação está se normalizando. As seis famílias desalojadas permanecem na casa de parentes pois as casas ficaram sem os telhados. A estimativa de prejuízos é em torno de R$ 500 mil, conta.

O município decretou situação de emergência na última semana e aguarda agora a homologação do documento.

AULAS

A situação da Ufes no campus de Alegre já se normalizou. Suspendemos as aulas terça, quarta e quinta e o serviço de reparo todo foi feito até sábado. Hoje, as aulas voltaram normalmente. Foram mais danos externos do que internos, conta a diretora do campus, Neuza Brunoro.

A escola Estadual Aristeu Aguiar também teve de suspender as atividades para reparos, mas as aulas retornam nesta terça-feira (19). Na semana passada, a Defesa Civil chegou a interditar o segundo pavimento do colégio, porque o telhado foi arrancado e a estrutura da laje que protege o segundo pavimento está comprometida.