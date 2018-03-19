Uma pessoa fica ferida e 600 desalojadas em Rio Novo do Sul

A água invadiu um escritório de advocacia em Rio Novo do Sul com a enchente Crédito: Geizy Gomes

Rio Novo do Sul, na região Sul do Estado, no último sábado (17). Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges, 600 pessoas estão desalojadas, seis desabrigadas e uma pessoa ficou ferida. Procurado, o prefeito Thiago Fiório disse que ninguém se feriu na enchente. Dez mil pessoas foram prejudicadas com a enchente que atingiu, na região Sul do Estado, no último sábado (17). Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges, 600 pessoas estão desalojadas, seis desabrigadas e uma pessoa ficou ferida. Procurado, o prefeito Thiago Fiório disse que ninguém se feriu na enchente.

O rio ficou mais de cinco metros acima do normal. As famílias mais prejudicadas ficam na sede da cidade. Os moradores e comerciantes ainda avaliam os prejuízos e um decreto de emergência está sendo elaborado pelo município. Nesta segunda-feira (19), máquinas, caminhões, carros-pipa e várias pessoas estavam empenhados para fazer a limpeza das ruas que ficaram cheias de lama, após o nível do rio abaixar.

O prefeito Thiago Fiório explicou que os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Estamos focados em realizar limpeza das casas, de prédios públicos e das ruas. Os municípios vizinhos enviaram caminhões-tanque e caminhão-pipa para tirar a lama que está virando poeira, disse.

Mais de mil alunos ficaram em casa já que as 12 escolas da rede municipal tiveram as aulas suspensas nesta segunda-feira (19). Quatro unidades de ensino, sendo três na sede da cidade foram alagadas e vários equipamentos foram danificados. A administração informou que as aulas serão retomadas nesta terça-feira (20). Segundo a secretária de Educação, Marlene Decoté, apenas o Centro Educacional Infantil Joaquina Nogueira permanecerá fechado para limpeza.

Além de precisar limpar as escolas para retomar os serviços, muitos alunos são do interior e não temos uma sensação de segurança para liberar o transporte escolar, explicou o prefeito.

Devido aos estragos causados, a prefeitura elabora um documento para decretar situação de emergência. Estamos em estado de calamidade pública, porém o decreto exige uma formalidade. O procurador-geral junto com a equipe técnica da Defesa Civil estão confeccionando esses documentos com dados dos estragos e dos danos. Agora é só uma questão de burocracia, disse.

COMÉRCIO

A maioria dos estabelecimentos comerciais da sede de Rio Novo do Sul foram invadidas pela água no último sábado (17). Os processos de um escritório de advocacia localizado na Rua Joaquim Alves ficaram todos molhados. A equipe do local ainda está recuperando os processos e, segundo a advogada Taís Mozer Lourencini, de 26 anos, ainda não há previsão de quando o escritório vai retomar as atividades.

A gente está em um estado crítico, porque muitos processos e parte dos documentos foram danificados. Estamos secando com secador para tentar voltar ao normal. Nosso computador também danificou, lamentou.

A comerciante Vera Rocha, 49, perdeu todas as peças de roupa de sua loja. Ela abriu o estabelecimento só para contabilizar os prejuízos. Já tiramos o que tinha que tirar pra ver o que a gente vai fazer. Foi uma catástrofe. Estou me programando para fazer comprar para reabrir, tive que jogar tudo fora sem recuperação. Foi um prejuízo grande, lamentou.

DOAÇÕES

Um centro de operações foi montado na sede do Centro de Referência e Assistência Social (Cras). As doações serão recebidas e passarão por uma triagem para distribuir para as famílias mais prejudicadas. Apesar do grande volume de doações recebidas até o momento, a prefeitura ainda pede a doação de alguns itens como colchões, água mineral, roupas de cama e material de limpeza.

A coordenadora do Cras, Grete dos Santos, disse que mais de 100 voluntários ajudam na triagem e distribuição de doações e na limpeza das ruas. As famílias largaram suas casas e vieram ajudar aqueles que perderam mais do que eles. Isso é muito bonito, contou.

O missionário da igreja presbiteriana de Alfredo Chaves, Adenilton Alves dos Santos, organizou uma campanha de arrecadação e percorreu 45 km para entregar as doações. Há alguns anos a gente passou pela mesma experiência. A gente quis ajudar as pessoas carentes que estão precisando. Trouxemos algumas coisas, mas a campanha continua com os membros da igreja e os moradores da cidade, disse.

O imóvel onde a dona de casa Ariete Cunha, de 47 anos, mora com a família não foi atingido, mas ela e suas duas filhas ajudam desde o domingo na separação das roupas e calçados que foram doados.  O desespero das pessoas estava me incomodando tanto que a gente foi limpar algumas casas que estavam cheias de lama. Não consegui deitar e dormir sossegada sabendo que os moradores estavam desesperados e alguns nem tinham onde dormir. A gente tem que orar e se doar, contou.

Realidade diferente da dona de casa Marilza Mantovaneli que perdeu tudo dentro de casa e desde o início procurou ajuda no Cras para sua família. Não tive como salvar nada. Se não fosse essa ajuda, a gente iria ficar sem nada, até sem comida. Neste domingo eles levaram água para a gente. Agora é contar com a ajuda de Jesus e a comunidade, desabafou.

A dona de casa Mariana Rodrigues, 29, que tem três filhos pequenos, conversou com o Gazeta Online e disse que perdeu tudo. Vim de Bom Jesus do Norte para cá e a enchente pegou a gente de surpresa. Nós perdemos tudo.