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Últimos dias para recadastramento biométrico de eleitores em Piúma

O atendimento será realizado até as 18h, deste sábado (9), no posto eleitoral montado no Salão Paroquial do município, que fica na Rua Simão Bassul, 284, Centro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 13:15

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 13:15

Biometria Crédito: Divulgação
O recadastramento biométrico obrigatório dos eleitores de Piúma, no Litoral Sul do Estadoestá sendo realizado desde o início do mês de outubro e este sábado (9) é o último dia para atualizar o título no município e ficar legalizado com a Justiça Eleitoral.
Para atender todos os 16.167 eleitores cadastrados em Piúma, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), instalou um posto eleitoral no Salão Paroquial, que fica na Rua Simão Bassul, 284, Centro.
O TRE-ES informou que até a última segunda-feira (4), 10.742 eleitores já fizeram o recadastramento e até sábado, às 18h, eles esperam atender os 5.869 restantes. Quem não fizer o recadastramento biométrico neste período terá o título cancelado.
Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor precisa levar documento oficial, título de eleitor (se tiver) e comprovante de residência recente. Ainda segundo o TRE-ES, mesmo quem não é obrigado a votar deve fazer o recadastramento se quiser votar nas próximas eleições, como pessoas com mais de 70 anos de idade, analfabetos e maiores de 16 e menores de 18 anos.
O horário de atendimento do posto eleitoral é das 9h às 18h e o encerramento do recadastramento biométrico será no próximo sábado (09), às 18h.

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