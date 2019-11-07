Últimos dias para recadastramento biométrico de eleitores em Piúma

Biometria Crédito: Divulgação

Para atender todos os 16.167 eleitores cadastrados em Piúma, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), instalou um posto eleitoral no Salão Paroquial, que fica na Rua Simão Bassul, 284, Centro.

O TRE-ES informou que até a última segunda-feira (4), 10.742 eleitores já fizeram o recadastramento e até sábado, às 18h, eles esperam atender os 5.869 restantes. Quem não fizer o recadastramento biométrico neste período terá o título cancelado.

Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor precisa levar documento oficial, título de eleitor (se tiver) e comprovante de residência recente. Ainda segundo o TRE-ES, mesmo quem não é obrigado a votar deve fazer o recadastramento se quiser votar nas próximas eleições, como pessoas com mais de 70 anos de idade, analfabetos e maiores de 16 e menores de 18 anos.