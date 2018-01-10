Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Turista passa por cirurgia após ser atingida por barraca de praia

Ela estava em uma praia de Itapemirim quando foi atingida por uma barraca de madeira, que se soltou por conta do vento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 21:25

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 21:25

Barracas em Itapemirim Crédito: Beatriz Caliman
Uma turista teve passar por cirurgia no nariz nesta terça-feira (09) após sofrer um acidente no fim de semana. Ela estava em uma praia de Itapemirim, no Litoral Sul, quando foi atingida por uma barraca de de praia, que se soltou da areia com o vento e atingindo o rosto dela.
Segundo a vítima, de 23 anos, que prefere não se identificar, o caso aconteceu na tarde do último sábado (06), na praia de Itaoca. Estava na praia de Itaoca no sábado, mais ou menos 13h30. Estava caminhando para o mar quando de repente a barraca do quiosque voou em minha direção e atingiu meu nariz. As pessoas me ajudaram, meus familiares me levaram para o hospital Menino Jesus. Tomei uma medicação, só que fui para Marataízes fazer o raio-x, que indicou uma lesão, conta.
Com fortes dores, a turista procurou um especialista, que indicou cirurgia. O gasto, segundo a turista, foi de R$ 4 mil. Uma ida à praia que me custou uma dor insuportável e uma cirurgia de aproximadamente R$ 4 mil, por conta de imprudência da fiscalização pública e o descanso com os clientes por parte dos quiosques, reclamou.
FISCALIZAÇÃO
Em Nota, a Prefeitura Municipal de Itapemirim lamenta o ocorrido e informa que os fiscais do setor de Posturas e da secretaria de Meio Ambiente realizam ações frequentes nas praias a fim de orientar os comerciantes sobre a legislação e verificar se a quantidade de mesas utilizadas está de acordo com o determinado. Caso sejam encontradas irregularidades, o proprietário é orientado a se adequar e, em caso de reincidência, poderá ser multado.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados