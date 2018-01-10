Turista passa por cirurgia após ser atingida por barraca de praia

Barracas em Itapemirim Crédito: Beatriz Caliman

Uma turista teve passar por cirurgia no nariz nesta terça-feira (09) após sofrer um acidente no fim de semana. Ela estava em uma praia de Itapemirim, no Litoral Sul, quando foi atingida por uma barraca de de praia, que se soltou da areia com o vento e atingindo o rosto dela.

Segundo a vítima, de 23 anos, que prefere não se identificar, o caso aconteceu na tarde do último sábado (06), na praia de Itaoca. Estava na praia de Itaoca no sábado, mais ou menos 13h30. Estava caminhando para o mar quando de repente a barraca do quiosque voou em minha direção e atingiu meu nariz. As pessoas me ajudaram, meus familiares me levaram para o hospital Menino Jesus. Tomei uma medicação, só que fui para Marataízes fazer o raio-x, que indicou uma lesão, conta.

Com fortes dores, a turista procurou um especialista, que indicou cirurgia. O gasto, segundo a turista, foi de R$ 4 mil. Uma ida à praia que me custou uma dor insuportável e uma cirurgia de aproximadamente R$ 4 mil, por conta de imprudência da fiscalização pública e o descanso com os clientes por parte dos quiosques, reclamou.

FISCALIZAÇÃO

Em Nota, a Prefeitura Municipal de Itapemirim lamenta o ocorrido e informa que os fiscais do setor de Posturas e da secretaria de Meio Ambiente realizam ações frequentes nas praias a fim de orientar os comerciantes sobre a legislação e verificar se a quantidade de mesas utilizadas está de acordo com o determinado. Caso sejam encontradas irregularidades, o proprietário é orientado a se adequar e, em caso de reincidência, poderá ser multado.



