Turista é resgatado com hipotermia no Pico da Bandeira; veja vídeo

Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer) no Pico da Bandeira, no Caparaó Capixaba, neste domingo (14). Ele apresentava um quadro de hipotermia, quando a temperatura do corpo cai abaixo de 35ºC. Um homem, de 44 anos, precisou ser resgatado pelo helicóptero dono Pico da Bandeira, no, neste domingo (14). Ele apresentava um quadro de hipotermia, quando a temperatura do corpo cai abaixo de 35ºC.

Your browser does not support the audio element. Turista é resgatado com hipotermia no Pico da Bandeira

De acordo com o diretor do Parque Nacional do Caparaó, Cristhophe Balmant, o homem, que é hipertenso, ainda não tinha chegado ao Pico quando se sentiu mal. Ele chegou bem perto do Pico, quando apresentou o quadro e não conseguiu mais descer. Assista ao resgate abaixo:

Um dos brigadistas ficou acompanhando o turista, enquanto a equipe acionava o recurso necessário para o resgate, que veio de Vitória. O resgate foi complicado, mas graças a Deus ele ficou bem. Cerca de uma hora e meia depois do atendimento ele já estava melhor, contou Cristhophe Balmant.

O major Cristian Moreira, porta-voz do Notaer, disse que o homem estava inconsciente quando foi resgatado para atendimento médico em Alto Caparaó.

Depois de cuidados médicos, o turista foi liberado na mesma noite.



