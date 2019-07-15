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Muito frio

Turista é resgatado com hipotermia no Pico da Bandeira; veja vídeo

'Ele chegou bem perto do Pico, quando apresentou o quadro e não conseguiu mais descer.'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2019 às 14:02

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 14:02

Um homem, de 44 anos, precisou ser resgatado pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer) no Pico da Bandeira, no Caparaó Capixaba, neste domingo (14). Ele apresentava um quadro de hipotermia, quando a temperatura do corpo cai abaixo de 35ºC.
Turista é resgatado com hipotermia no Pico da Bandeira
> Vídeo: frio congela nascente e trilhas no Pico da Bandeira
De acordo com o diretor do Parque Nacional do Caparaó, Cristhophe Balmant, o homem, que é hipertenso, ainda não tinha chegado ao Pico quando se sentiu mal. Ele chegou bem perto do Pico, quando apresentou o quadro e não conseguiu mais descer. Assista ao resgate abaixo:
Um dos brigadistas ficou acompanhando o turista, enquanto a equipe acionava o recurso necessário para o resgate, que veio de Vitória. O resgate foi complicado, mas graças a Deus ele ficou bem. Cerca de uma hora e meia depois do atendimento ele já estava melhor, contou Cristhophe Balmant.
> Montanhista registra -8°C a caminho do Pico da Bandeira no ES
O major Cristian Moreira, porta-voz do Notaer, disse que o homem estava inconsciente quando foi resgatado para atendimento médico em Alto Caparaó.
Depois de cuidados médicos, o turista foi liberado na mesma noite.
 
O diretor reforçou a necessidade dos turistas avaliarem as suas condições físicas e se prepararem para as baixas temperaturas com agasalhos compatíveis ao frio no local.

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