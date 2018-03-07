Tubarão chama atenção em praia de Marataízes

Uma cena inusitada chamou a atenção da população na praia dos Cações, em Marataízes, no Litoral Sul, na manhã desta quarta-feira (07). Um tubarão acabou sendo capturado por um pescador em alto-mar, no Rio de Janeiro e trazido junto à pesca para o litoral.

Nas imagens registradas por internautas, até guarda-vidas ficam surpresos com o animal. Segundo informações do secretário de Defesa de Marataízes, Anderson Gouveia, trata-se de um tubarão, que veio junto à rede de pesca, perto das plataformas de petróleo de Campos dos Goytacazes.