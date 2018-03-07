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Pesca

Tubarão chama atenção em praia de Marataízes

Animal acabou capturado por um pescador em alto-mar, no Rio de Janeiro, e trazido junto à pesca para o litoral capixaba

Publicado em 07 de Março de 2018 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 19:24
Uma cena inusitada chamou a atenção da população na praia dos Cações, em Marataízes, no Litoral Sul, na manhã desta quarta-feira (07). Um tubarão acabou sendo capturado por um pescador em alto-mar, no Rio de Janeiro e trazido junto à pesca para o litoral.
Nas imagens registradas por internautas, até guarda-vidas ficam surpresos com o animal. Segundo informações do secretário de Defesa de Marataízes, Anderson Gouveia, trata-se de um tubarão, que veio junto à rede de pesca, perto das plataformas de petróleo de Campos dos Goytacazes.
Ao chegar em Marataízes, o pescador descarregou o barco e a população flagrou o tubarão, que já estava morto. O secretário de Meio Ambiente, Antônio Carlos Sader, informou ainda que o animal é da espécie Mangona.

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