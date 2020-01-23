Tropa do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha, vai ajudar em cidades destruídas pelas chuvas no Sul do ES Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Tropa do Exército sai da Grande Vitória para atuar em cidades no Sul do ES

O Exército Brasileiro enviou, na manhã desta quinta-feira (23), uma tropa ao Sul do Espírito Santo para ajudar na limpeza e recuperação das cidades que foram destruídas pela chuva forte nos últimos dias.

Cerca de 40 militares saíram do 38° Batalhão de Infantaria, em Vila Velha, na Grande Vitória, por volta das 8h desta quinta-feira, e já estão a caminho da região atingida pelo temporal na semana passada, que matou sete pessoas. Eles vão atuar nos quatro municípios que tiveram o estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal: Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul.

"Nosso trabalho vai ser unir esforços à Defesa Civil que já se encontra no local. Vamos nos reunir para definir como o Exército vai atuar", explicou comandante do 38°, tenente-coronel Marcelo Alves.

Tropa do Exército sai da Grande Vitória para atuar em cidades no Sul do ES

DESTRUIÇÃO

Em Alfredo Chaves, cerca de 15 localidades continuam isoladas, assim como uma comunidade de Iconha. Além do efetivo militar, a ajuda do exército se dará com 11 veículos, entre uma ambulância, caminhões do tipo basculantes, caminhões-tanque e caminhões-pipa, que conseguem ir a locais de difícil acesso.