Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Tropa do Exército sai da Grande Vitória para atuar em cidades no Sul do ES
Destruição após chuva

Tropa do Exército sai da Grande Vitória para atuar em cidades no Sul do ES

O envio da tropa ocorre um dia depois do prefeito de Iconha, João Paganini, solicitar, através de um ofício, o apoio do Exército sob caráter de urgência

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 09:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 09:06
Tropa do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha, vai ajudar em cidades destruídas pelas chuvas no Sul do ES Crédito: Ricardo Medeiros
Tropa do Exército sai da Grande Vitória para atuar em cidades no Sul do ES
O Exército Brasileiro enviou, na manhã desta quinta-feira (23), uma tropa ao Sul do Espírito Santo para ajudar na limpeza e recuperação das cidades que foram destruídas pela chuva forte nos últimos dias.
Cerca de 40 militares saíram do 38° Batalhão de Infantaria, em Vila Velha, na Grande Vitória, por volta das 8h desta quinta-feira, e já estão a caminho da região atingida pelo temporal na semana passada, que matou sete pessoas. Eles vão atuar nos quatro municípios que tiveram o estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal: Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul.
O envio da tropa ocorre um dia depois do prefeito de Iconha, João Paganini, solicitar, através de um ofício, o apoio do Exército sob caráter de urgência. Os militares que seguem para o Sul do Estado estão levando donativos arrecadados em vários pontos de coleta da Grande Vitória para ajudar os afetados pelo temporal.
"Nosso trabalho vai ser unir esforços à Defesa Civil que já se encontra no local. Vamos nos reunir para definir como o Exército vai atuar", explicou comandante do 38°, tenente-coronel Marcelo Alves.

Tropa do Exército sai da Grande Vitória para atuar em cidades no Sul do ES

DESTRUIÇÃO

Seis dias após a tempestade que destruiu casas, comércios e pontes, a lama e o lixo continuam espalhados pelas ruas das cidades do Sul do Estado. Em Vargem Alta, 16 pontes caíram e comunidades estão sem acesso.
Em Alfredo Chaves, cerca de 15 localidades continuam isoladas, assim como uma comunidade de Iconha. Além do efetivo militar, a ajuda do exército se dará com 11 veículos, entre uma ambulância, caminhões do tipo basculantes, caminhões-tanque e caminhões-pipa, que conseguem ir a locais de difícil acesso.
Quase 3 mil pessoas continuam fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados, por causa da chuva forte que atingiu a região entre noite da última sexta-feira e a madrugada de sábado. Uma pessoa ainda está desaparecida, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual agora de manhã.

Veja Também

200 bombeiros do RJ e MG podem atuar em áreas atingidas pela chuva no ES

"Só se vê destruição por onde você anda", conta jornalista de A Gazeta

Fotojornalismo: chuvas deixam cenário de destruição em Iconha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava
Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados