Tropa do Exército sai da Grande Vitória para atuar em cidades no Sul do ES
O Exército Brasileiro enviou, na manhã desta quinta-feira (23), uma tropa ao Sul do Espírito Santo para ajudar na limpeza e recuperação das cidades que foram destruídas pela chuva forte nos últimos dias.
Cerca de 40 militares saíram do 38° Batalhão de Infantaria, em Vila Velha, na Grande Vitória, por volta das 8h desta quinta-feira, e já estão a caminho da região atingida pelo temporal na semana passada, que matou sete pessoas. Eles vão atuar nos quatro municípios que tiveram o estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal: Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul.
O envio da tropa ocorre um dia depois do prefeito de Iconha, João Paganini, solicitar, através de um ofício, o apoio do Exército sob caráter de urgência. Os militares que seguem para o Sul do Estado estão levando donativos arrecadados em vários pontos de coleta da Grande Vitória para ajudar os afetados pelo temporal.
"Nosso trabalho vai ser unir esforços à Defesa Civil que já se encontra no local. Vamos nos reunir para definir como o Exército vai atuar", explicou comandante do 38°, tenente-coronel Marcelo Alves.
Tropa do Exército sai da Grande Vitória para atuar em cidades no Sul do ES
DESTRUIÇÃO
Seis dias após a tempestade que destruiu casas, comércios e pontes, a lama e o lixo continuam espalhados pelas ruas das cidades do Sul do Estado. Em Vargem Alta, 16 pontes caíram e comunidades estão sem acesso.
Em Alfredo Chaves, cerca de 15 localidades continuam isoladas, assim como uma comunidade de Iconha. Além do efetivo militar, a ajuda do exército se dará com 11 veículos, entre uma ambulância, caminhões do tipo basculantes, caminhões-tanque e caminhões-pipa, que conseguem ir a locais de difícil acesso.
Quase 3 mil pessoas continuam fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados, por causa da chuva forte que atingiu a região entre noite da última sexta-feira e a madrugada de sábado. Uma pessoa ainda está desaparecida, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual agora de manhã.