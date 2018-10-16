Três pessoas ficam feridas em acidente envolvendo viatura no Caparaó

As causas do acidente serão apuradas pela 6ª Delegacia Regional de Alegre Crédito: TV Gazeta

Três homens, entre eles um policial civil, ficaram feridos após um acidente entre uma viatura da Polícia Civil e um carro de passeio na noite desta segunda-feira (15), na rodovia ES 181, no distrito de Anutiba, que fica em Alegre, na Região do Caparaó. As causas do acidente serão apuradas.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente foi por volta das 20h30, quando a viatura da Polícia Civil, conduzida pelo policial civil, bateu de frente com um Honda, onde estavam duas pessoas. As vítimas foram socorridas com ferimentos leves para hospitais da região.