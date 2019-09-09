Três meses após tragédia na BR 101, dono de carreta ainda não foi preso

“A gente quer justiça. Ele tem que arcar com o acontecimento, porque se a gente deixar isso pra lá e não lutar, vai acontecer novamente. Queremos que isso não aconteça mais”, desabafou Flávia Martins, irmã de uma das vítimas.

FAMÍLIA VOLTAVA DE FÉRIAS

Família morta em acidente voltava de férias no Nordeste Crédito: Redes Sociais | Reprodução

família vítima do acidente estava voltando de uma viagem de férias no Nordeste do país. Ozineto Francisco Rodrigues, de 38 anos, Danielli Martins, de 34 anos, e o filho mais novo, Lucca, de um ano e quatro meses, morreram na hora. O outro filho, Gabriel, de 11 anos, foi socorrido com vida, mas não resistiu, e teve morte cerebral oito dias depois do acidente. estava voltando de uma viagem de férias no Nordeste do país. Ozineto Francisco Rodrigues, de 38 anos, Danielli Martins, de 34 anos, e o filho mais novo, Lucca, de um ano e quatro meses, morreram na hora. O outro filho,

Flávia conta que, após a perda dos familiares, eles tentam retomar a rotina, mas não é fácil. “A gente está indo… Mas não tem muita graça mais, não. Fiz aniversário dia 24 deste mês e foi um dia comum. Pra falar verdade, quando acordei nem parecia que era meu aniversário. Gabriel faria aniversário no dia 26 e no início do ano, minha irmã (Danielli) tinha falado pra gente comemorar junto, mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu.”

O advogado da família, Enock Sampaio, explicou que está acompanhando o caso junto à Justiça para adotar possíveis medidas, mas que não tem nenhum processo em andamento.

PRISÃO DO MOTORISTA

esposa dele, que também é sócia da empresa, já prestou esclarecimentos. A empresa está funcionando normalmente. Já o Emmanuel Bersacola de Assis Costa, que é o dono da empresa, proprietária da carreta, ainda não foi preso. A. A empresa está funcionando normalmente.

A defesa chegou a solicitar o pedido de liberdade provisória, que foi negada no dia 22 de agosto. A Polícia Civil informou que o inquérito e o laudo foram remetidos ao Ministério Público no fim do mês de julho. Além do pedido de prisão preventiva, Rodrigo e Emmanuel respondem a uma Ação Penal do Ministério Público Estadual.

O QUE DIZ A DEFESA DO DONO DA CARRETA