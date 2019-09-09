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Família pede respostas

Três meses após tragédia na BR 101, dono de carreta ainda não foi preso

Ozineto Francisco Rodrigues, de 38 anos, Danielli Martins, de 34 anos, e os filhos Lucca, de um ano e quatro meses, e Gabriel, de 11 anos, morreram após ter o carro da família atingido pela carreta em Chapada Grande, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2019 às 11:15

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 11:15

O acidente com uma carreta e um carro, que matou uma família na BR 101, em Chapada Grande, na Serra, completou três meses nesta terça-feira (10). Os familiares das vítimas continuam aguardando respostas. Isso porque, dois dias após a tragédia, foi pedida a prisão do motorista e do proprietário da carreta, mas o dono do veículo segue sem se apresentar à polícia.
“A gente quer justiça. Ele tem que arcar com o acontecimento, porque se a gente deixar isso pra lá e não lutar, vai acontecer novamente. Queremos que isso não aconteça mais”, desabafou Flávia Martins, irmã de uma das vítimas.
FAMÍLIA VOLTAVA DE FÉRIAS
Família morta em acidente voltava de férias no Nordeste Crédito: Redes Sociais | Reprodução
A família vítima do acidente estava voltando de uma viagem de férias no Nordeste do país. Ozineto Francisco Rodrigues, de 38 anos, Danielli Martins, de 34 anos, e o filho mais novo, Lucca, de um ano e quatro meses, morreram na hora. O outro filho, Gabriel, de 11 anos, foi socorrido com vida, mas não resistiu, e teve morte cerebral oito dias depois do acidente.
Flávia conta que, após a perda dos familiares, eles tentam retomar a rotina, mas não é fácil. “A gente está indo… Mas não tem muita graça mais, não. Fiz aniversário dia 24 deste mês e foi um dia comum. Pra falar verdade, quando acordei nem parecia que era meu aniversário. Gabriel faria aniversário no dia 26 e no início do ano, minha irmã (Danielli) tinha falado pra gente comemorar junto, mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu.”
O advogado da família, Enock Sampaio, explicou que está acompanhando o caso junto à Justiça para adotar possíveis medidas, mas que não tem nenhum processo em andamento.
PRISÃO DO MOTORISTA
O motorista da carreta, Rodrigo Girard, foi preso no dia 12 de junho quando se apresentou à polícia. A carreta conduzida por ele transportava uma pedra de granito, mas não tinha autorização para o transporte e estava com excesso de velocidade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo até estava adaptado, mas não regularizado junto ao Detran-ES.
Já o Emmanuel Bersacola de Assis Costa, que é o dono da empresa, proprietária da carreta, ainda não foi preso. A esposa dele, que também é sócia da empresa, já prestou esclarecimentos. A empresa está funcionando normalmente.
A defesa chegou a solicitar o pedido de liberdade provisória, que foi negada no dia 22 de agosto. A Polícia Civil informou que o inquérito e o laudo foram remetidos ao Ministério Público no fim do mês de julho. Além do pedido de prisão preventiva, Rodrigo e Emmanuel respondem a uma Ação Penal do Ministério Público Estadual.
O QUE DIZ A DEFESA DO DONO DA CARRETA
O advogado de Emmanuel, Fernando Nascimento Filho, disse que seu cliente jamais pensou em fugir e está, desde sempre, colaborando e apresentando documentações, por meio do advogado, e que se encontra em trâmite o pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

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