Transporte escolar é suspenso em Ibatiba

Fachada da Prefeitura de Ibatiba Crédito: Divulgação | PMI

A Justiça suspendeu o transporte escolar em Ibatiba, na Região do Caparaó, feito por uma empresa contratada pela prefeitura, através de um edital. O município informou a paralisação por meio do site oficial nesta quarta-feira (28).

Segundo a prefeitura, a decisão foi recebida na noite desta terça-feira (27), pedindo a suspensão do pregão que se refere àcontratação de empresa especializada para executar serviços de transporte escolar. No documento, o juiz Akel de Andrade Lima, diz que a trata-se de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

O órgão analisou que pregão foi realizado de forma incompleta, controverso e impediu a livre concorrência entre as empresas interessadas. Além disso, teria beneficiado a empresa vencedora. A multa para o descumprimento da decisão foi fixada em R$ 50 mil por dia. A prefeitura ainda deve apresentar contestação à Justiça em 15 dias.