Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transporte

Transporte escolar é suspenso em Ibatiba

Justiça determinou o cancelamento do contrato com a empresa de transporte, pois processo teria sido realizado de forma irregular

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 21:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 21:55
Fachada da Prefeitura de Ibatiba Crédito: Divulgação | PMI
A Justiça suspendeu o transporte escolar em Ibatiba, na Região do Caparaó, feito por uma empresa contratada pela prefeitura, através de um edital. O município informou a paralisação por meio do site oficial nesta quarta-feira (28).
Segundo a prefeitura, a decisão foi recebida na noite desta terça-feira (27), pedindo a suspensão do pregão que se refere àcontratação de empresa especializada para executar serviços de transporte escolar. No documento, o juiz Akel de Andrade Lima, diz que a trata-se de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual.
O órgão analisou que pregão foi realizado de forma incompleta, controverso e impediu a livre concorrência entre as empresas interessadas. Além disso, teria beneficiado a empresa vencedora. A multa para o descumprimento da decisão foi fixada em R$ 50 mil por dia. A prefeitura ainda deve apresentar contestação à Justiça em 15 dias.
Sobre a falta de transporte aos alunos, o município disse que busca solucionar a situação, mas, questionados pela reportagem, não informaram quando isso deve acontecer. A prefeitura não informou quantos ônibus deixarão de circular, nem quantos alunos foram prejudicados com a falta dos coletivos. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil
Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados