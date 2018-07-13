Traficante é preso com droga e dinheiro em Brejetuba

Material apreendido com traficante em Brejetuba Crédito: Divulgação - Polícia Civil

Um traficante de 21 anos foi preso com maconha, dinheiro e outras drogas na noite desta quinta-feira (12) na localidade de Vila do Cedro, zona rural de Brejetuba, na região Sul Serrana. Bruno Alves Viana, que já era investigado, é considerado pela polícia um dos principais fornecedores de droga da região.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante a tarde em um patrulhamento. Bruno estava em atitude suspeita e, ao ser abordado, com ele foi encontrado um pedaço de maconha e R$ 2 mil em dinheiro. Dentro da casa dele foram apreendidas mais cinco buchas de maconha, seis pedaços prensados de maconha e mais R$ 566,00.

Ainda segundo a PM, durante o andamento da ocorrência foram encontrados em uma casa abandonada mais dois tabletes de maconha  toral de dois quilos -, sete buchas de maconha, duas pedras de crack, uma balança de precisão e material para preparar e embalar drogas.

Bruno foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e levado para o Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.