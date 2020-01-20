Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • TJ alerta juizados para retirar processos de áreas com risco de inundação
Chuvas no ES

TJ alerta juizados para retirar processos de áreas com risco de inundação

Vídeo mostra a situação do Fórum de Iconha,  completamente alagado, e funcionários resgatando os processos e documentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 20:18

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 20:18

Fórum de Iconha alagado e processos destruídos Crédito: TJES
O Tribunal de Justiça do Estado está orientando os servidores e juízes dos fóruns de cidades localizadas em áreas de risco a retirarem processos e documentos de locais com possibilidade de inundação. O alerta é feito principalmente para cidades atingidas pelas inundações ou que estejam em regiões que possam ser alvo das fortes chuvas.
Um vídeo mostra a situação do Fórum Desembargador Augusto Affonso Botelho, em Iconha, onde os processos foram retirados de dentro da enchente. Há estantes lotadas de documentos que ficaram mergulhados na água da inundação que afetou o município desde a última sexta-feira.
No site do TJ-ES, são feitas várias recomendações não só para a retirada dos processos e documentos de locais com potencial de risco, mas até mesmo como resgatar o material em caso de inundação. E ainda como fazer a recuperação do material.

Veja Também

Iconha vai passar pelo menos um mês sem serviços no comércio

Após temporal, rodovia entre Iconha e Vargem Alta está totalmente interditada

Vídeos e fotos mostram destruição em Iconha dois dias após chuva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Materiais apreendidos no bairro Santa Martha, em Vitória
PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda
IR 2026: saiba como obter restituição máxima sem risco de cair na malha fina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados