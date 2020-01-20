TJ alerta juizados para retirar processos de áreas com risco de inundação

O Tribunal de Justiça do Estado está orientando os servidores e juízes dos fóruns de cidades localizadas em áreas de risco a retirarem processos e documentos de locais com possibilidade de inundação. O alerta é feito principalmente para cidades atingidas pelas inundações ou que estejam em regiões que possam ser alvo das fortes chuvas.
Um vídeo mostra a situação do Fórum Desembargador Augusto Affonso Botelho, em Iconha, onde os processos foram retirados de dentro da enchente. Há estantes lotadas de documentos que ficaram mergulhados na água da inundação que afetou o município desde a última sexta-feira.
No site do TJ-ES, são feitas várias recomendações não só para a retirada dos processos e documentos de locais com potencial de risco, mas até mesmo como resgatar o material em caso de inundação. E ainda como fazer a recuperação do material.