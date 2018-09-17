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vento e granizo

Temporal provoca estragos em municípios do Sul do Espírito Santo

Estradas foram bloqueadas e casas e igrejas foram destelhadas. A Defesa Civil ainda avalia os prejuízos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 13:30

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 13:30

Ventos fortes e chuva de granizo provocaram estragos em pelo menos três municípios do Sul do Estado e na Região do Caparaó durante o fim de semana. Estradas foram bloqueadas e casas e igrejas foram destelhadas. A Defesa Civil ainda avalia os prejuízos.
Em Muniz Freire, choveu granizo na tarde deste domingo (16). De acordo com o coordenador da Defesa Civil, José Natal da Silva, pelo menos três comunidades foram atingidas: a de Tombos, de Pouso Alto e na na BR 262. Equipes seguiram para o local na manhã desta segunda-feira (17) para avaliar os danos.
> Internautas registram chuva de granizo em Brejetuba
Em Presidente Kennedy, após o vendaval na madrugada deste domingo (16), o acesso à rodovia ES 162 foi interrompido após árvores caírem. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, equipes do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) foram ao local para desobstruir a estrada.
Em Atílio Vivácqua, igrejas foram destelhadas e moradores relataram que ocorreu chuva de granizo. Equipes da defesa Civil ainda avaliam os estragos.
Temporal provoca estragos em municípios do Sul do Espírito Santo

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