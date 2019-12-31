Suspeito é baleado em confronto com a PM em bairro de Cachoeiro

Troca de tiros acaba com suspeito ferido e outros dois detidos em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar

Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 21h30 quando os militares, que estavam em patrulhamento pelo bairro, foram surpreendidos por tiros vindos de vários pontos de uma mata. Os PMs informaram que os disparos vieram de traficantes de drogas que atuam na região.

Três armas foram apreendidas na ação, sendo duas pistolas e um revólver. A polícia disse, ainda, que outros suspeitos se esconderam pela mata e não foram localizados. Luiz Eduardo Moura Cruz, 22 anos, suspeito de atirar contra os PMs, foi atingido por três tiros, sendo dois na cabeça e um no pescoço.