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Confronto

Suspeito é baleado em confronto com a PM em bairro de Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 21h30 quando os militares, que estavam em patrulhamento pelo bairro Elpídio Volpini, conhecido como Valão, foram surpreendidos por tiros vindos de vários pontos de uma mata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 11:49

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 11:49

Troca de tiros acaba com suspeito ferido e outros dois detidos em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar
Um jovem ficou ferido e outros dois suspeitos foram detidos após um confronto com a Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (30), no bairro Elpídio Volpini, conhecido como Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 21h30 quando os militares, que estavam em patrulhamento pelo bairro, foram surpreendidos por tiros vindos de vários pontos de uma mata. Os PMs informaram que os disparos vieram de traficantes de drogas que atuam na região.
Três armas foram apreendidas na ação, sendo duas pistolas e um revólver. A polícia disse, ainda, que outros suspeitos se esconderam pela mata e não foram localizados. Luiz Eduardo Moura Cruz, 22 anos, suspeito de atirar contra os PMs, foi atingido por três tiros, sendo dois na cabeça e um no pescoço.
Ele foi socorrido para o hospital Santa Casa de Misericórdia, de Cachoeiro, onde permanece internado no Pronto Socorro.

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