Suspeito de matar jovem em Bom Jesus do Norte é preso no Rio

João Victor da Silva Medeiros, 17 anos, morreu com um tiro nas costas durante uma discussão em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado, por volta de 11h desta terça-feira (14). O crime aconteceu na casa da avô da vítima, no bairro São Sebastião, região central de Bom Jesus do Norte.

O suspeito, identificado como André Dupat Tatagiba de Carvalho Brasil, entrou na casa armado e discutiu com a vítima, que foi atingido nas costas e morreu no local na presença de familiares. Ele fugiu do local do crime de bicicleta, mas foi localizado por volta das 21h20 pela PM do Rio de Janeiro e encaminhado para a 143ª DP de Itaperuna, onde foi apresentado.