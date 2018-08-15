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Violência

Suspeito de matar jovem em Bom Jesus do Norte é preso no Rio

O crime pode estar relacionado com o tráfico de entorpecente

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 15:00
Adolescente morreu baleado em Bom Jesus do Norte Crédito: Reprodução/ Google Street View
Um jovem de 19 anos, suspeito de ter assassinado um adolescente em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado, foi preso na noite desta terça-feira (14) poucas horas após o crime. A prisão ocorreu na Favelinha do São Mateus, em Itaperuna, Rio de Janeiro. O crime pode estar relacionado com o tráfico de drogas.
João Victor da Silva Medeiros, 17 anos, morreu com um tiro nas costas durante uma discussão em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado, por volta de 11h desta terça-feira (14). O crime aconteceu na casa da avô da vítima, no bairro São Sebastião, região central de Bom Jesus do Norte.
O suspeito, identificado como André Dupat Tatagiba de Carvalho Brasil, entrou na casa armado e discutiu com a vítima, que foi atingido nas costas e morreu no local na presença de familiares. Ele fugiu do local do crime de bicicleta, mas foi localizado por volta das 21h20 pela PM do Rio de Janeiro e encaminhado para a 143ª DP de Itaperuna, onde foi apresentado.

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