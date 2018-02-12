Solteiros aproveitam carnaval para azaração no Litoral Sul

Amor de praia não sobe serra, mas a azaração é certa nos balneários do Sul do Estado. Seja com sol ou com chuva muita gente solteira, e até comprometida, aproveita os dias de folia e calor para tentar não voltar para casa sozinho.

Em Iriri, em Anchieta, metade do grupo de 25 jovens que veio Venda Nova do Imigrante e Cachoeiro de Itapemirim está solteira. Para alguns, a azaração acontece, mas com segurança. Tem que curtir. Já beijei, mas com responsabilidade, diz o turista Felipe Rios.

Em Piúma, a turista Fernanda Nunes, de Minas Gerais, de 21 anos, afirmou que a azaração não estava boa este ano. Estou solteira desde que nasci. Este carnaval ainda não beijei na boca. Vamos ver se melhora hoje, revelou.

Fernanda Nunes, Piúma Crédito: Beatriz Caliman

Mas, para turma que veio de Itaperuna, no Rio de Janeiro, para Piúma, a farra está garantida. A gente joga um papo e se rolar, rolou. Ontem, rolou, revela Alan de Lima Machado, de 27 anos.