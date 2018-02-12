Solteiros aproveitam carnaval para azaração no Litoral Sul

Amor de praia não sobe serra, mas a azaração é certa nos balneários do Sul do Estado. Seja com sol ou com chuva muita gente solteira, e até comprometida, aproveita os dias de folia e calor para tentar não voltar para casa sozinho.
Em Iriri, em Anchieta, metade do grupo de 25 jovens que veio Venda Nova do Imigrante e Cachoeiro de Itapemirim está solteira. Para alguns, a azaração acontece, mas com segurança. Tem que curtir. Já beijei, mas com responsabilidade, diz o turista Felipe Rios.
Em Piúma, a turista Fernanda Nunes, de Minas Gerais, de 21 anos, afirmou que a azaração não estava boa este ano. Estou solteira desde que nasci. Este carnaval ainda não beijei na boca. Vamos ver se melhora hoje, revelou.
Mas, para turma que veio de Itaperuna, no Rio de Janeiro, para Piúma, a farra está garantida. A gente joga um papo e se rolar, rolou. Ontem, rolou, revela Alan de Lima Machado, de 27 anos.
Para o casal de cachoeirenses Isabel dos Santos e Rafael Rodrigues, no momento, o que vale é aproveitar. É tempo de beijar, de ser feliz, afirmam.