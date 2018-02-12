Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval

Solteiros aproveitam carnaval para azaração no Litoral Sul

Turistas aproveitam os dias de folia e calor para tentar não voltar para casa sozinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 21:06

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 21:06

Amor de praia não sobe serra, mas a azaração é certa nos balneários do Sul do Estado. Seja com sol ou com chuva muita gente solteira, e até comprometida, aproveita os dias de folia e calor para tentar não voltar para casa sozinho.
Em Iriri, em Anchieta, metade do grupo de 25 jovens que veio Venda Nova do Imigrante e Cachoeiro de Itapemirim está solteira. Para alguns, a azaração acontece, mas com segurança. Tem que curtir. Já beijei, mas com responsabilidade, diz o turista Felipe Rios.
Em Piúma, a turista Fernanda Nunes, de Minas Gerais, de 21 anos, afirmou que a azaração não estava boa este ano. Estou solteira desde que nasci. Este carnaval ainda não beijei na boca. Vamos ver se melhora hoje, revelou.
Fernanda Nunes, Piúma Crédito: Beatriz Caliman
Mas, para turma que veio de Itaperuna, no Rio de Janeiro, para Piúma, a farra está garantida. A gente joga um papo e se rolar, rolou. Ontem, rolou, revela Alan de Lima Machado, de 27 anos.
Para o casal de cachoeirenses Isabel dos Santos e Rafael Rodrigues, no momento, o que vale é aproveitar. É tempo de beijar, de ser feliz, afirmam.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com Drauzio Varella, Multivix Med Summit 2026 debateu sobre o futuro da medicina no Brasil
Imagem de destaque
O conselho de Lula a Alexandre de Moraes no caso Master
Imagem de destaque
ES tem operação integrada para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados