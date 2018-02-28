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Invasão

Sistema da Câmera de Anchieta é hackeado

Por conta do problema, a sessão semanal, que aconteceu na noite desta terça-feira (27) foi feita à moda antiga, com registros em papel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 21:27

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 21:27

Crédito: Comunicação | CMA
A rede interna de computadores da Câmara Municipal de Anchieta, no Litoral Sul do Estado, foi invada durante a madrugada desta terça-feira (27). Por conta do problema, a sessão semanal, que aconteceu na noite desta terça-feira (27) foi feita à moda antiga, com registros em papel.
De acordo com informações da Casa, a situação foi descoberta no início da manhã, quando os primeiros funcionários tentaram acessar o sistema.
A informação da Câmara é de que uma equipe de tecnologia do legislativo foi acionada e determinou que nenhum funcionário ligasse as máquinas até que fosse resolvido o problema. Por enquanto, não há informação de danos aos dados do sistema e nem previsão de restabelecimento do sistema.

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