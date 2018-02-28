Sistema da Câmera de Anchieta é hackeado

Crédito: Comunicação | CMA

A rede interna de computadores da Câmara Municipal de Anchieta, no Litoral Sul do Estado, foi invada durante a madrugada desta terça-feira (27). Por conta do problema, a sessão semanal, que aconteceu na noite desta terça-feira (27) foi feita à moda antiga, com registros em papel.

De acordo com informações da Casa, a situação foi descoberta no início da manhã, quando os primeiros funcionários tentaram acessar o sistema.