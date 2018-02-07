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Prazo era março

Servidores de Kennedy sem previsão de receber salário

Com queda na arrecadação e dificuldade de honrar a folha de pagamento, prefeita reduz próprio salário e de parte de sua equipe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 00:13

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 00:13

Prefeitura de Presidente Kennedy Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ
Os servidores de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, não terão os salários atrasados regularizados até março  prazo estimado pela prefeitura em dezembro do ano passado. O Executivo municipal alega que a queda na arrecadação dificulta o pagamento de toda a folha de pessoal. O município, que está hoje entre as dez maiores receitas do Estado, ainda possui 500 servidores com vencimentos atrasados.
Para tentar contornar a situação, a prefeita da cidade, Amanda Quinta, anunciou, na segunda-feira, que vai reduzir o próprio salário e de parte de sua equipe.
Presidente Kennedy é o município que mais recebe royalties do petróleo no Estado. Em 2016, foram
R$ 157,7 milhões, o que representou 46,8% da receita corrente, de acordo com a Revista Finanças dos Municípios Capixabas. Pela lei, esses recursos não devem ser usados para despesas correntes, como pagamento de pessoal, e só podem ser aplicados em investimentos.
É permitido apenas que profissionais do magistério da rede pública e os em designação temporária da Saúde sejam pagos com recursos dos royalties.
Em dezembro do ano passado, cerca de 780 servidores ainda não haviam recebido os salários de novembro. Este seria pago em janeiro, e o restante, até março. Contudo, segundo a prefeitura, o prazo não deve ser cumprido e não há nova expectativa para regularizar toda a dívida. Hoje, dos 1,8 mil servidores, cerca de 500, entre efetivos e comissionados que não podem ser pagos com recursos dos royalties, estão com salários atrasados. Apenas 380 receberão o salário de novembro hoje. O tíquete-alimentação, de R$ 900, está em dia.
REDUÇÃO
Com a medida anunciada nesta semana, o salário da prefeita que é de R$ 15,1 mil terá redução de 30% e cai para R$ 10.570 mil; já para o vice-prefeito a redução será de R$ 7 mil para R$ 5,6 mil, menos 20%. Dos secretários será de R$ 6 mil para R$ 4,8 mil. A redução de 10% será para cargos comissionados com salários de R$ 2.084,89 a 2.514,59. Já os de função gratificada terão redução de 5%.
A prefeitura pretende reduzir os gastos em cerca de R$ 500 mil por mês com os novos cortes. Em janeiro, segundo a administração municipal, foram suspensos pagamentos de horas extras e comissões.

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