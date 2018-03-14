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Manifestação

Servidores de Iúna paralisam atividades

Eles pedem reajuste salário e tíquete-alimentação

Publicado em 14 de Março de 2018 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 19:45
Servidores da prefeitura de Iúna, na região do Caparaó, paralisaram as atividades na manhã desta quarta-feira (14). Com cartazes eles se reuniram em frente à sede do Executivo para pedir reajuste de salário e benefícios.
Os servidores reivindicam reajuste salarial de 7,17%, além de instituição de auxílio-alimentação. De acordo com os funcionários é feita greve parcial, trabalhando apenas quatro horas por dia em todos os setores, desde a última sexta-feira (09).
Manifestação em Iúna nesta quarta-feira (14) Crédito: Internauta
Segundo o sindicato dos servidores públicos de Iúna e Irupi (Sindspii), atividades essenciais como saúde, educação e segurança foram mantidos com parte dos servidores.
Outro lado
Em nota, o prefeito de Iúna, Weliton Virgílio Pereira, informou que os servidores municipais que não comparecerem aos seus postos de trabalho ou que de qualquer modo não cumprirem integralmente o seu horário em virtude do movimento grevista, sofrerão, a partir desta quinta-feira (15) descontos dos dias não trabalhados em sua folha de pagamento.
Informa ainda que a partir do mês que vem terá início o pagamento do tíquete. As condições financeiras atuais do município não permitem aumento salarial. A partir do fechamento do atual quadrimestre de avaliação do índice de gasto com pessoal, o município ponderará a possibilidade de atender, em alguma medida, às postulações do sindicato.

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