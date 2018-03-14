Servidores de Iúna paralisam atividades

Servidores da prefeitura de Iúna, na região do Caparaó, paralisaram as atividades na manhã desta quarta-feira (14). Com cartazes eles se reuniram em frente à sede do Executivo para pedir reajuste de salário e benefícios.

Os servidores reivindicam reajuste salarial de 7,17%, além de instituição de auxílio-alimentação. De acordo com os funcionários é feita greve parcial, trabalhando apenas quatro horas por dia em todos os setores, desde a última sexta-feira (09).

Manifestação em Iúna nesta quarta-feira (14) Crédito: Internauta

Segundo o sindicato dos servidores públicos de Iúna e Irupi (Sindspii), atividades essenciais como saúde, educação e segurança foram mantidos com parte dos servidores.

Outro lado

Em nota, o prefeito de Iúna, Weliton Virgílio Pereira, informou que os servidores municipais que não comparecerem aos seus postos de trabalho ou que de qualquer modo não cumprirem integralmente o seu horário em virtude do movimento grevista, sofrerão, a partir desta quinta-feira (15) descontos dos dias não trabalhados em sua folha de pagamento.