Servidores da prefeitura pedem reajuste e fazem greve geral em Ibatiba

Aproximadamente 300 servidores da prefeitura de Ibatiba, na região do Caparaó, inciaram uma greve geral na manhã desta segunda-feira (23). A principal reivindicação é o reajuste salarial, as aulas foram suspensas e apenas os serviços essenciais - saúde e coleta de lixo - são mantidos.

De acordo com o Sindicato do Servidores Públicos Municipais de Ibatiba, a greve deve continuar até a próxima quinta-feira (26). A greve foi deliberada durante assembleia no último dia três de julho.

O presidente do sindicato Edson Saloto explicou que a partir daí a escala de trabalho será reduzida. Os servidores prometem cumprir apenas metade da jornada de trabalho. Os serviços de urgência e emergência estão mantidos, disse.