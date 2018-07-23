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Serviços paralisados

Servidores da prefeitura pedem reajuste e fazem greve geral em Ibatiba

A principal reivindicação é o reajuste salarial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 16:42

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 16:42

Aproximadamente 300 servidores da prefeitura de Ibatiba, na região do Caparaó, inciaram uma greve geral na manhã desta segunda-feira (23). A principal reivindicação é o reajuste salarial, as aulas foram suspensas e apenas os serviços essenciais - saúde e coleta de lixo - são mantidos.
De acordo com o Sindicato do Servidores Públicos Municipais de Ibatiba, a greve deve continuar até a próxima quinta-feira (26). A greve foi deliberada durante assembleia no último dia três de julho.
O presidente do sindicato Edson Saloto explicou que a partir daí a escala de trabalho será reduzida. Os servidores prometem cumprir apenas metade da jornada de trabalho. Os serviços de urgência e emergência estão mantidos, disse.
O prefeito Luciano Salgado explicou por telefone que o município não tem recursos para atender a reivindicação.

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