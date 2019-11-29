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Falta de acessibilidade

Sem rampa em clínica, idoso é carregado para fazer cirurgia no ES

Antônio Crevelario, de 90 anos, precisou de ser colocado em uma cadeira de rodas e carregado até o segundo andar do centro de saúde, onde fica a sala de cirurgia. No imóvel, que passa por uma reforma, não há rampa ou elevador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 21:26

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 21:26

Idoso chegou ao segundo piso com ajuda de populares Crédito: Reprodução
Um idoso de 90 anos precisou ser carregado, em uma cadeira de rodas, por populares para conseguir chegar  ao segundo andar do Centro Municipal de Saúde Bolívar de Abreu, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nesta quarta-feira (27). Antônio Crevelario foi à unidade com a filha, Maria Helena Crevelario, para um procedimento médico que aconteceria no segundo pavimento do imóvel, mas o único acesso ao local é uma escada. O Centro de Saúde está passando por reformas.
Segundo Maria Helena, o pai não é cadeirante, mas como sofre de insuficiência renal, não suporta esforço físico e seria impossível que subisse as escadas andando. Outro senhor lá também precisou ser ajudado como meu pai. Disseram que esta situação aconteceu com mais pessoas. Sei que os funcionários não são culpados, mas se está em obra, por que não passar esta sala para baixo, reclamou. Três pessoas ajudaram o idoso a chegar na sala. 

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A filha do idoso filmou a situação. Ela conta que já havia levado o pai na unidade em outras oportunidades, mas nunca precisou acessar o segundo piso. Fui lá com ele para tirar uma verruga do rosto. A consulta foi no primeiro piso e o médico, muito atencioso, disse que a pequena cirurgia seria feita ali mesmo, mas no segundo andar e era para levar acompanhante, conta a filha.

OBRAS

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse, por meio de nota, que a reforma do centro municipal inclui a instalação de elevador com acessibilidade. A finalização total da reforma está prevista para julho de 2020. Sobre a possibilidade de uma mudança para evitar o problema de acesso, o município não se manifestou. 

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