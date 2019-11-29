Sem rampa em clínica, idoso é carregado para fazer cirurgia no ES

Idoso chegou ao segundo piso com ajuda de populares Crédito: Reprodução

Um idoso de 90 anos precisou ser carregado, em uma cadeira de rodas, por populares para conseguir chegar ao segundo andar do Centro Municipal de Saúde Bolívar de Abreu, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, nesta quarta-feira (27). Antônio Crevelario foi à unidade com a filha, Maria Helena Crevelario, para um procedimento médico que aconteceria no segundo pavimento do imóvel, mas o único acesso ao local é uma escada. O Centro de Saúde está passando por reformas.

Segundo Maria Helena, o pai não é cadeirante, mas como sofre de insuficiência renal, não suporta esforço físico e seria impossível que subisse as escadas andando. Outro senhor lá também precisou ser ajudado como meu pai. Disseram que esta situação aconteceu com mais pessoas. Sei que os funcionários não são culpados, mas se está em obra, por que não passar esta sala para baixo, reclamou. Três pessoas ajudaram o idoso a chegar na sala.

A filha do idoso filmou a situação. Ela conta que já havia levado o pai na unidade em outras oportunidades, mas nunca precisou acessar o segundo piso. Fui lá com ele para tirar uma verruga do rosto. A consulta foi no primeiro piso e o médico, muito atencioso, disse que a pequena cirurgia seria feita ali mesmo, mas no segundo andar e era para levar acompanhante, conta a filha.

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